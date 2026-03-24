आदित्य धर की धुरंधर से पहले, इन डायरेक्टर्स की स्पाई थ्रिलर फिल्में भी थी हिट, सलमान की इस मूवी ने मचा दिया था तूफान

राजी

आलिया भट्ट की फिल्म राजी भी स्पाई थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में आलिया ने एक स्पाई महिला का किरदार निभाया था जो एक पाकिस्तानी ऑफिसर से शादी करती है। इस फिल्म को मेघना गुल्जार ने डायरेक्ट किया था और फिल्म ने 195 करोड़ की कमाई की थी।