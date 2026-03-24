आदित्य धर की धुरंधर से पहले, इन डायरेक्टर्स की स्पाई थ्रिलर फिल्में भी थी हिट, सलमान की इस मूवी ने मचा दिया था तूफान

धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी जिसने पिछले साल धमाल मचाया था और अब धुरंधर 2 का धमाका जारी है। आदित्य धर द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म के बाद लोगों को स्पाई थ्रिलर मूवीज को लेकर एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है।
तो बताते हैं आपको अब पॉपुलर इंडियन स्पाई थ्रिलर मूवीज के बारे में जो सुपरहिट रही हैं और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में।
सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है स्पाई थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 558 करोड़ की कमाई की थी।
ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर भी स्पाई थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 471 करोड़ की कमाई की थी।
आलिया भट्ट की फिल्म राजी भी स्पाई थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में आलिया ने एक स्पाई महिला का किरदार निभाया था जो एक पाकिस्तानी ऑफिसर से शादी करती है। इस फिल्म को मेघना गुल्जार ने डायरेक्ट किया था और फिल्म ने 195 करोड़ की कमाई की थी।
शाहरुख खान की फिल्म पठान भी ब्लॉकबस्टर थी। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1055 करोड़ की कमाई की थी।
कबीर खान द्वारा निर्देशित फिल्म एक था टाइगर भी सुपरहिट थी। इसमें सलमान खान और कटरीना कैफ लीड रोल में थे। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 320 करोड़ की कमाई की थी।
अक्षय कुमार की फिल्म बेबी भी सुपरहिट थी जो स्पाई थ्रिलर फिल्म थी। इस मूवी को नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया था। फिल्म ने वर्ल्डवाइड 142.98 करोड़ की कमाई की थी।