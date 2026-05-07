रामानंद सागर की रामायण में दशरथ बन बाल धुरी अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं?

रामानंद सागर की ‘रामायण’ में राजा दशरथ का रोल निभाने वाले बाल धुरी को आज भी लोग उसी किरदार से याद करते हैं। उनके अभिनय ने ऐसा असर छोड़ा था कि दर्शकों को सच में लगता था जैसे वे अयोध्या के राजा दशरथ को ही देख रहे हों।
बाल धुरी ने 1987 में आई ‘रामायण’ में राजा दशरथ का किरदार निभाया था। खास बात ये थी कि उन्होंने एक राजा की शान और एक पिता के दर्द, दोनों को इतनी सच्चाई से पर्दे पर दिखाया था कि उनके कई सीन आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। खासकर जब राम के वनवास का दृश्य आया था, तब उनका अभिनय लोगों के दिल को छू गया था।
एक दिलचस्प बात ये भी है कि शो में कौशल्या का किरदार निभाने वाली जयश्री गडकर उनकी असल जिंदगी की पत्नी थीं। दोनों की शादी साल 1975 में
बाल धुरी ने सिर्फ ‘रामायण’ ही नहीं, बल्कि कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। उन्होंने ‘द ग्रेट मराठा’ जैसे टीवी शो में अहम रोल निभाया था। इसके अलावा 1976 की फिल्म ‘जय बजरंग बली’ में दारा सिंह के साथ भी नजर आए थे।
अपने करियर में उन्होंने करीब 22 फिल्मों में काम किया। उनकी पहली फिल्म ‘देवाचिये द्वारी’ थी। इसके बाद उन्होंने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया।
बहुत कम लोग जानते हैं कि बाल धुरी टीवी पर आने से पहले मराठी थिएटर और सिनेमा का बड़ा नाम थे। उन्होंने लंबे समय तक मराठी इंडस्ट्री में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन असली पहचान उन्हें ‘रामायण’ से मिली, जिसने उन्हें घर-घर मशहूर कर दिया।
अगर उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी जयश्री गडकर का साल 2008 में निधन हो गया था। वहीं बाल धुरी अब लाइमलाइट से दूर शांत जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें आखिरी बार 2011 में फिल्म ‘सदरक्षणाय’ में देखा गया था। आज भले ही वे पर्दे से दूर हैं, लेकिन ‘रामायण’ के राजा दशरथ के तौर पर उनकी पहचान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।