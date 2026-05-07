रामानंद सागर की रामायण में दशरथ बन बाल धुरी अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं?

दिल छू लेने वाला अभिनय

बाल धुरी ने 1987 में आई ‘रामायण’ में राजा दशरथ का किरदार निभाया था। खास बात ये थी कि उन्होंने एक राजा की शान और एक पिता के दर्द, दोनों को इतनी सच्चाई से पर्दे पर दिखाया था कि उनके कई सीन आज भी लोगों की आंखें नम कर देते हैं। खासकर जब राम के वनवास का दृश्य आया था, तब उनका अभिनय लोगों के दिल को छू गया था।