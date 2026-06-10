1996 का वो गाना जिसके बिना आज भी अधूरी हैं भारतीय शादियां, पहचाना?

क्रू की समझदारी ने बचाया

भव्य नजारा दिखाने के लिए शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स ने एक गजब का जुगाड़ निकाला। हर टेक के बाद जमीन पर गिरे हुए फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करते थे और फिर उन्हें साफ करके रीसेट करते थे। इसके बाद अगले टेक में उन्हीं फूलों को फिर से ऊपर से बरसाते थे।