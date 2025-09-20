बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आया ये एक्टर दे चुका है 47 करोड़ की हिट फिल्म, रियलिटी शो से की थी शुरुआत

किल

साल 2023 में आई फिल्म किल में राघव और लक्ष्य नजर आए थे। फिल्म में राघव की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। राघव फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दुनियाभर में इस फिल्म ने 47.12 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी।