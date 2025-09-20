बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आया ये एक्टर दे चुका है 47 करोड़ की हिट फिल्म, रियलिटी शो से की थी शुरुआत

आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल को काफी पसंद किया गया है। राघव सीरीज में एक अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं।
राघव जुयाल सीरीज में आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) के दोस्त परवेज के किरदार में नजर आए हैं। अगर आपको इस सीरीज में राघव का काम पसंद आया है तो हम आपको उनकी कुछ फिल्मों के नाम बता रहे हैं।
साल 2014 में आई फिल्म सोनाली केबल में राघव जुयाल नजर आए थे। इस फिल्म में राघव के साथ रिया चक्रवर्ती और अली फजल नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 है।
साल 2015 में आई फिल्म एबीसीडी 2 में राघव नजर आए थे। इस फिल्म में वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, धर्मेश और पुनीत पाठक जैसे बेहतरीन डांसर्स नजर आए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5.4 है।
साल 2018 में फिल्म नवाबजादे रिलीज हुई थी। इस फिल्म में राघव के साथ वरुण धवन, पुनीत पाठक और धर्मेश नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 4.2 है।
साल 2020 में फिल्म स्ट्रीट डांसर थ्री डी आई थी। इस फिल्म में राघव के साथ वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, अपारशक्ति खुराना, धर्मेश और सलमान यूसुफ खान जैसे डांसर्स नजर आए थे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.7 है।
राघव जुयाल साल 2020 में आई फिल्म बहुत हुआ सम्मान में नजर आए थे। फिल्म में राघव के साथ संजय मिश्रा, राम कपूर, नमित दास और निधि सिंह जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।
साल 2023 में आई सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में राघव नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 3.9 है। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
साल 2023 में आई फिल्म किल में राघव और लक्ष्य नजर आए थे। फिल्म में राघव की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। राघव फिल्म में निगेटिव रोल में नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.4 है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दुनियाभर में इस फिल्म ने 47.12 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी।
साल 2024 में आई फिल्म योधरा में भी राघव जुयाल नजर आए थे। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मालविका मोहनन नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 5 है। इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।