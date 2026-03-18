बागी से लेकर बंटी और बबली तक, इन फिल्मों के सीक्वल बनाकर डूबे मेकर्स के पैसे, करोड़ों के झेले हैं नुकसान

धुरंधर का दूसरा पार्ट धुरंधर 2 आने वाला है जिसको लेकर काफी समय से बज है। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि दूसरा पार्ट पहले का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन बता दें कि कई ऐसी भी फिल्में थीं जिनके सीक्वल यानी दूसरे पार्ट फ्लॉप रहे हैं। तो आपको उनके बारे में ही बताते हैं।
बागी फिल्म सुपरहिट थी जिसमें टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे। फिल्म का दूसरा पार्ट भी हिट था, लेकिन तीसरा पार्ट एवरेज था, लेकिन चौथा पार्ट तो फ्लॉप था। बागी 4 ने सिर्फ 66 करोड़ कमाए थे और ये इस फ्रेंचाइजी का सबसे कम कलेक्शन था।
साल 2003 में आई प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा जिसमें अक्षय खन्ना, रिमि सेन, आफताब शिवदासानी लीड रोल में थे। फिल्म को काफी पसंद किया गया था। लेकिन साल 2021 में जब हंगामा 2 आई तो उसे बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। हंगामा 2 में शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, मीजान जाफरी और प्रणिता सुभाष लीड रोल में थे।
अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का कजरारे गाना भी ब्लॉकबस्टर था। वहीं साल 2021 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट बंटी और बबली 2 आई जिसमें रानी मुखर्जी, सैफ अली खान, सिद्धांत चतुर्वेदी, शरवरी वाघ लीड रोल में थे। यह मूवी फ्लॉप थी।
साल 2007 में आई फिल्म भेजा फ्राई को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में विनय पाठक, रणवीर शौरी अहम किरदार में थे। वहीं इसका दूसरा पार्ट भेजा फ्राई 2 साल 2011 में आया। यह मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी।
राम गोपाल वर्मा की फिल्म भूत भी जबरदस्त हिट थी जिसमें उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन लीड रोल में थे, लेकिन फिर साल 2012 में भूत रिटर्न्स आई जिसमें मनीषा कोइराला, जे डी चक्रवर्ती लीड रोल में थे। ये फिल्म लेकिन फ्लॉप थी।
1967 में ज्वैल थीफ रिलीज हुई थी जिसमें देव आनंद, वैजयंती माला, अशोक कुमार, तनुजा लीड रोल में थे। वहीं फिर 1996 में फिल्म रिटर्न ऑफ ज्वैल थीफ आई थी और इसमें देव आनंद, जैकी श्रॉफ, धर्मेंद्र लीड रोल में थे।
ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का दूसरा पार्ट वॉर 2 आया था जिसमें ऋतिक के साथ टाइगर श्रॉफ लीड रोल में थे। पहला पार्ट जहां हिट था, लेकिन दूसरा पार्ट फ्लॉप था।