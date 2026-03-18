बागी से लेकर बंटी और बबली तक, इन फिल्मों के सीक्वल बनाकर डूबे मेकर्स के पैसे, करोड़ों के झेले हैं नुकसान

हंगामा

साल 2003 में आई प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा जिसमें अक्षय खन्ना, रिमि सेन, आफताब शिवदासानी लीड रोल में थे। फिल्म को काफी पसंद किया गया था। लेकिन साल 2021 में जब हंगामा 2 आई तो उसे बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। हंगामा 2 में शिल्पा शेट्टी, परेश रावल, मीजान जाफरी और प्रणिता सुभाष लीड रोल में थे।