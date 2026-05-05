आयुष्मान खुराना के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गाने, आखिरी 2 तो लूप पर सुनना पसंद करते हैं लोग

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी सुरीली आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। आयुष्मान खुराना की फिल्मों के साथ-साथ लोग उनके गानों को भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको उनकी फिल्मों के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गानों के बारे में पता है? चलिए जानते हैं आयुष्मान खुराना के उन 7 सॉन्ग्स के बारे में जिन्हें स्पॉटिफाई पर आज तक सबसे ज्यादा सुना गया है।
फिल्म 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' का यह गाना स्पॉटिफाई पर अब तक 27.9 करोड़ बार सुना जा चुका है। आयुष्मान खुराना की आवाज ने इस रोमांटिक ट्रैक को हर कपल की पहली पसंद बना दिया था।
आयुष्मान खुराना की आवाज में यह गाना आज भी उनकी पहचान है। इसे अब तक 25.5 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। इस गाने ने रातों-रात आयुष्मान को म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा सितारा बना दिया था।
आयुष्मान खुराना का यह सुपरहिट ट्रैक करीब 13.1 करोड़ से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है। फिल्म 'नौटंकी साला' का यह गाना मस्ती भरे अंदाज और झूमने को मजबूर कर देने वाले म्यूजिक के लिए मशहूर है।
फिल्म 'नौटंकी साला' का एक और गाना इस चार्टबस्टर लिस्ट का हिस्सा है। इस गाने को 12.5 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर सुना जा चुका है। आयुष्मान खुराना का यह गाना दिल को अलग ही सुकून देता है।
फिल्म 'बधाई हो' का यह सॉन्ग शादियों-पार्टियों की जान बन चुका है, इसे अब तक 11.8 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है। इस गाने की एनर्जी और डांस बीट्स ने फैंस को आयुष्मान का दीवाना बना दिया था।
फिल्म 'बाला' का यह गाना 11.3 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीम किया जा चुका है। आयुष्मान खुराना और हार्डी संधू की जोड़ी ने इस गाने को एक अलग ही स्वैग दिला दिया।
लिस्ट में आखिरी गाना है फिल्म 'थामा' का 'दिलबर की आंखों का'। इस गाने को अब तक करीब 1.9 करोड़ बार सुना जा चुका है। अगर कुछ एनर्जेटिक लेकिन दिल टूटने वाला सुनना है, तो यह गाना आज भी लोगों का फेवरिट है।