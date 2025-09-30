बालिका वधु फेम अविका गौर ने की बॉयफ्रेंड मिलिंद से शादी, सामने आई वेडिंग की पहली फोटोज

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बालिका वधु से फेमस अविका गौर ने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। दोनों की शादी की फोटोज सामने आ गई हैं जिसमें दोनों काफी प्यारे लग रहे हैं।
दोनों की शादी काफी खास है क्योंकि उनकी यह रियल शादी शो पति, पत्नी और पंगा में हुई है।
दोनों साथ में काफी प्यारे लग रहे हैं। अविका ने रेड कलर का लहंगा पहना है और मिलिंद ने पीच कलर की शेरवानी।
मीडिया के सामने आने के बाद अविका ने काफी अच्छे से पोज दिए। उनके चेहरे पर शादी की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी।
वह अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करती दिखी है और इस दौरान वह काफी प्यारी लग रही थीं।
शादी के बाद अविका ने पैपराजी को मिठाइयां भी दी पति के साथ।
इस शादी में पति, पत्नी और पंगा की पूरी टीम शामिल थी जिसमें हिना खान, रुबीना दिलैक, स्वरा भास्कर, सुदेश लहरी, मुनव्वर फारूकी, ईशा मालवीय, गुरमीत चौधरी समेत कई सेलेब्स थे।