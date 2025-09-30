Avika Gor Wedding Photos Actress Married With Boyfriend Milind Chandwani See Photos बालिका वधु फेम अविका गौर ने की बॉयफ्रेंड मिलिंद से शादी, सामने आई वेडिंग की पहली फोटोज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनबालिका वधु फेम अविका गौर ने की बॉयफ्रेंड मिलिंद से शादी, सामने आई वेडिंग की पहली फोटोज

बालिका वधु फेम अविका गौर ने की बॉयफ्रेंड मिलिंद से शादी, सामने आई वेडिंग की पहली फोटोज

बालिका वधु फेम अविका गौर ने शादी कर ली है। अविका ने लंबे रिलेशन के बाद मिलिंद के साथ सात फेरे लिए जिसमें परिवार वाले और शो पति पत्नी और पंगा की टीम शामिल थी।

Sushmeeta SemwalTue, 30 Sep 2025 07:27 PM
1/7

अविका गौर शादी

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और बालिका वधु से फेमस अविका गौर ने बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी कर ली है। दोनों की शादी की फोटोज सामने आ गई हैं जिसमें दोनों काफी प्यारे लग रहे हैं।

2/7

दोनों ने पैपराजी के सामने किया पोज

दोनों की शादी काफी खास है क्योंकि उनकी यह रियल शादी शो पति, पत्नी और पंगा में हुई है।

3/7

दोनों का खूबसूरत आउटफुट

दोनों साथ में काफी प्यारे लग रहे हैं। अविका ने रेड कलर का लहंगा पहना है और मिलिंद ने पीच कलर की शेरवानी।

4/7

मेहंदी फ्लॉन्ट की

मीडिया के सामने आने के बाद अविका ने काफी अच्छे से पोज दिए। उनके चेहरे पर शादी की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी।

5/7

एक्साइटमेंट दिखी अविका में

वह अपनी मेहंदी फ्लॉन्ट करती दिखी है और इस दौरान वह काफी प्यारी लग रही थीं।

6/7

शादी की मिठाई बांटी

शादी के बाद अविका ने पैपराजी को मिठाइयां भी दी पति के साथ।

7/7

शो की पूरी टीम शामिल

इस शादी में पति, पत्नी और पंगा की पूरी टीम शामिल थी जिसमें हिना खान, रुबीना दिलैक, स्वरा भास्कर, सुदेश लहरी, मुनव्वर फारूकी, ईशा मालवीय, गुरमीत चौधरी समेत कई सेलेब्स थे।

Avika Gor