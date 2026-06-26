सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर भी बवाल मचा रही ये फिल्म, भारत में की थी 230 करोड़ की कमाई

2009 वाली अवतार का सीक्वल है फिल्म

अवतार फायर एंड ऐश जेम्स कैमरून की साल 2009 में आई फिल्म अवतार का तीसरा पार्ट था। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था। फिल्म के दूसरे पार्ट का नाम अवतार: द वे ऑफ वॉटर था।