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सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर भी बवाल मचा रही ये फिल्म, भारत में की थी 230 करोड़ की कमाई

Jio Hotstar: भारत में अब हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। सिनेमाघरों में लोग बड़ी संख्या में हॉलीवुड फिल्में देखने पहुंचते हैं। अब एक ऐसी ही फिल्म सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर जमकर देखी जा रही है। फिल्म का नाम है- अवतार: फायर एंड ऐश।  

Harshita PandeyJun 26, 2026 04:53 pm IST
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सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर भी बवाल मचा रही ये फिल्म

आज हम आपको एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो भारत में सिनेमाघरों में भी खूब देखी गई और अब ओटीटी पर रिलीज होने के बाद ओटीटी पर भी जमकर देखी जा रही है।

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भारत में कब रिलीज हुई थी फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है अवतार: फायर एंड ऐश। ये फिल्म 19 दिसंबर 2025 को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

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भारत में कितनी की थी कमाई

अवतार ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 230 करोड़ की कमाई की थी।

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हॉटस्टार पर हुई है रिलीज

सिनेमाघरों में बवाल काटने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी ट्रेंड कर रही है। अवतार: फायर एंड ऐश जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।

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हॉटस्टार पर कर रही ट्रेंड

ये फिल्म आज यानी 26 जून को हॉटस्टार टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है। अवतार: फायर एंड ऐश एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है।

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जेम्स कैमरून ने की है डायरेक्ट

अवतार फायर एंड ऐश को जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया है। फिल्म डायरेक्ट करने के साथ-साथ जेम्स ने इस फिल्म को लिखा भी है।

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2009 वाली अवतार का सीक्वल है फिल्म

अवतार फायर एंड ऐश जेम्स कैमरून की साल 2009 में आई फिल्म अवतार का तीसरा पार्ट था। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था। फिल्म के दूसरे पार्ट का नाम अवतार: द वे ऑफ वॉटर था।

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कितनी है आईएमडीबी रेटिंग

जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में आप देख सकते हैं।

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