सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर भी बवाल मचा रही ये फिल्म, भारत में की थी 230 करोड़ की कमाई

आज हम आपको एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो भारत में सिनेमाघरों में भी खूब देखी गई और अब ओटीटी पर रिलीज होने के बाद ओटीटी पर भी जमकर देखी जा रही है।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है अवतार: फायर एंड ऐश। ये फिल्म 19 दिसंबर 2025 को भारत में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
अवतार ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब 230 करोड़ की कमाई की थी।
सिनेमाघरों में बवाल काटने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर भी ट्रेंड कर रही है। अवतार: फायर एंड ऐश जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है।
ये फिल्म आज यानी 26 जून को हॉटस्टार टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है। अवतार: फायर एंड ऐश एक साइंस फिक्शन ड्रामा फिल्म है।
अवतार फायर एंड ऐश को जेम्स कैमरून ने डायरेक्ट किया है। फिल्म डायरेक्ट करने के साथ-साथ जेम्स ने इस फिल्म को लिखा भी है।
अवतार फायर एंड ऐश जेम्स कैमरून की साल 2009 में आई फिल्म अवतार का तीसरा पार्ट था। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था। फिल्म के दूसरे पार्ट का नाम अवतार: द वे ऑफ वॉटर था।
जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार फायर एंड ऐश की आईएमडीबी रेटिंग 7.5 है। ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में आप देख सकते हैं।