16 साल की उम्र में आशा भोसले ने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से की थी शादी, बड़ी बहन ने तोड़ लिए थे सारे रिश्ते

बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने अपने करियर परदे में रहने दो, चुरा लिया है तुमने जो, उड़े जब-जब जुल्फें तेरी जैसे कई आइकॉनिक सॉन्ग दिए है। आशा के गानों ने कई एक्ट्रेसेस का करियर को एक खास उड़ान दी। यही नहीं आशा भोसले सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं।
प्रोफेशनल लाइफ के साथ आशा भोसले अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही हैं। उनकी असल जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आशा ताई अपनी निजी जिंदगी भी ऐसे कई ब्रेकअप्स से गुजरती रही।
पिता के असमय निधन की वजह से महज 14 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने काम करना शुरू कर दिया था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। एक तरफ जहां लता जिम्मेदारी उठा रही थीं वहीं, उन्होंने आशा से भी इसकी उम्मीद की।
लेकिन आशा बचपन से बिल्कुल अलग स्वभाव की थीं। उन्हें किसी भी तरह के बंधन या फिर नियमों में बंधना पसंद नहीं था। उन्होंने सारे बंधनों को तोड़कर एक अलग रास्ता चुना।
ऐसे में आशा ने महज 16 साल की उम्र में अपने से कई साल बड़े गणपतराव भोसले से शादी कर ली। उस वक्त जहां आशा 16 साल की थीं तो वहीं गणपतराव 31 साल के थे।
गणपत राव उस वक्त लता मंगेशकर के सेक्रेटरी हुआ करते थे। ऐसे में उनका लता के घर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच उनके और आशा के बीच प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली।
लेकिन आशा और गणपत राव की शादी से उनकी बड़ी बहन लता बेहद नाराज थीं। एक इंटरव्यू में आशा ने बताया था कि दीदी ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद उनके और लता जी के बीच काफी दूरी आ गई और काफी समय तक दोनों में कोई बात नहीं हुई।
आशा भोंसले से उस वक्त परिवार ने सभी संबंध तोड़ दिए थे। पूरे परिवार से अलग होकर आशा भोंसले ने अपनी शादी की शुरुआत की।
आशा भोंसले और गणपतराव के तीन बच्चे हुए, लेकिन उनकी शादी बेहद कड़वे मोड़ पर आकर खत्म हुई। दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद आशा ने आर.डी.बर्मन से शादी की। हालांकि लता मंगेशकर और आशा भोंसले के बीच की दूरी फिर भी खत्म नहीं हुई।
बता दें कि आर.डी.बर्मन भी पहले से शादीशुदा थे और पहली पत्नी रीता पटेल से तलाक ले चुके थे। संगीत ही वो जरिया बनी जिसने आशा और बर्मन को करीब किया। लेकिन यहां भी उम्र का फासला था। आशा बर्मन से 6 साल बड़ी थीं।
आर.डी.बर्मन की मां इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थीं। इसके बाद साल 1980 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि, इस शादी में कुछ साल बाद एक अलगाव आ गया। फिर भी दोनों मन से जुड़े रहे, लेकिन बर्मन भी असमय ही दुनिया को अलविदा कह गए।