16 साल की उम्र में आशा भोसले ने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से की थी शादी, बड़ी बहन ने तोड़ लिए थे सारे रिश्ते

16 साल की उम्र में आशा भोसले ने लता मंगेशकर के सेक्रेटरी से की थी शादी

बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर आशा भोसले ने अपने करियर परदे में रहने दो, चुरा लिया है तुमने जो, उड़े जब-जब जुल्फें तेरी जैसे कई आइकॉनिक सॉन्ग दिए है। आशा के गानों ने कई एक्ट्रेसेस का करियर को एक खास उड़ान दी। यही नहीं आशा भोसले सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं।