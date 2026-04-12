आशा भोसले का ये गाना रेडियो और दूरदर्शन पर था बैन, सिंगर ने जीता था फिल्मफेयर अवॉर्ड

दूरदर्शन पर भी था बैन

रिपोर्ट्स की मानें तो ऑल इंडिया रेडियो के साथ-साथ आशा भोसले का ये गाना दूरदर्शन पर भी बैन हो गया था। दरअसल, इस गाने में ड्रग्स का इस्तेमाल दिखाया गया था। इस गाने के बोल पर भी आपत्ति जताई गई थी। दम मारो दम को भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हुए सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।