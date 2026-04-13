आशा भोसले और लता मंगेशकर के निधन से जुड़ें हैं दो खास संयोग! जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

लता-आशा की मौत से जुड़ा संयोग

बता दें कि लता मंगेशकर का निधन फरवरी में 2022 में हुआ था और उनकी उम्र उस वक्त 92 वर्ष थी। ठीक उसी तरह, निधन के वक्त आशा भोसले की भी उम्र 92 साल ही थी। दोनों बहनों के निधन में ये बहुत बड़ा संयोग माना जा रहा है। यही नहीं दोनों बहनों ने रविवार के दिन ही इस दुनिया को अलविदा कहा।