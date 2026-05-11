राम से रावण तक, कौन हैं 'रामायण' के किरदारों के रियल लाइफ पार्टनर? सीता ने की इस फेमस बिजनेसमैन से शादी

रामानंद सागर की 'रामायण' के किरदारों के रियल लाइफ पार्टनर्स को जानते हैं आप?

रामानंद सागर का ऐतिहासिक टीवी शो 'रामायण' को आज तक कोई दूसरा सीरियल टक्कर नहीं दे सकता। इस शो की कहानी ही नहीं बल्कि इसके कलाकार आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हैं। यही नहीं 'रामायण' के राम, सीता और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों को आज भी लोग भगवान का दर्जा देते हैं। पर्दे पर अरुण गोविल (राम) ने दीपिका चिखलिया (सीता) संग शादी की। माता सीता और भगवान श्रीराम के रूप में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया। लेकिन क्या 'रामायण' के कलाकारों के रियल-लाइफ पार्टनर से कभी मिले। अगर नहीं तो आज हम आपको इन कलाकारों के रियल पार्टनर से आपको मिलाने जा रहे हैं।