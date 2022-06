अरनॉल्ड से लेकर जैकी चैन तक, एक्टिंग में आने से पहले पोर्न स्टार रह चुके हैं ये सुपरस्टार्स

भारत की पहली 4D स्टीरियोस्कोपिक फिल्म Beyond The Truth का हिस्सा रहीं एक्ट्रेस Priya Anjali Rai भी पोर्न इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं।

फिल्मी दुनिया में मशहूर होने से पहले एक्टर जैकी चैन ने एडल्ट फिल्म All In The Family में काम किया था। आज उन्हें एक्शन कॉमेडी फिल्मों के लिए पूरी दुनिया जानती है।