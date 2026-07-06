चूड़ा सेरेमनी में भाई को गले लगाकर इमोशनल हुईं अंशुला कपूर, बहन से अलग होने के दर्द में छलके अर्जुन कपूर के आंसू

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के घर में इस वक्त खुशियों का माहौल है। अर्जुन की बहन अंशुला कपूर आज यानी 6 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। अंशुला अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ वो सात फेरे लेंगी।
शादी से पहले अंशुला की चूड़ा सेरेमनी की शानदार तस्वीरें सामने आईं। मेहंदी सेरेमनी के बाद उनकी चूड़ा सेरेमनी हुई जिसमें अंशुला कपूर काफी खुश दिखाई दीं। बहन के चुड़ा सेरेमनी की तस्वीरें अर्जुन कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं।
इन तस्वीरों में कभी पूरा परिवार एक साथ नजर आ रहा है, तो कभी अर्जुन अपनी बहन से जुदा होने के गम में इमोशनल नजर आ रहे हैं। शादी से पहले, यह कपल अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन कर रहा है।
जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर द्वारा अंशुला के लिए एक प्राइवेट मेहंदी सेरेमनी का सरप्राइज देने के बाद, अर्जुन ने अब सेलिब्रेशन की कई अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें मेहंदी और चूड़ा सेरेमनी की तस्वीरें भी शामिल हैं। साथ ही, उन्होंने एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा है।
एक तस्वीर में अंशुला भावुक होकर अपने भाई को कसकर गले लगाती दिख रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में पूरा कपूर परिवार साथ पोज दे रहा है और होने वाली दुल्हन गर्व से अपने कलीरे दिखा रही है।
एक और कैंडिड तस्वीर में अंशुला अपने होने वाले दूल्हे रोहन ठक्कर को मजाक-मजाक में चिढ़ाते हुए दिख रही हैं। उन्होंने अपने मेहंदी लगे हाथ रोहन के चेहरे के सामने किए हुए हैं।
इस एल्बम में करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और परिवार के दूसरे सदस्य भी शादी करने वाले जोड़े के साथ पोज देते हुए दिखे। एक मजेदार पल में, अर्जुन रोने का नाटक करते दिखे, जब खुशी, अंशुला को उसके चूड़े पर कलीरे पहनने में मदद कर रही थीं। इस सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले मेहमानों में एक्टर वरुण धवन भी थे।
बता दें कि अंशुला और रोहन पहली बार 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। इसके बाद और मार्च 2023 में उन्होंने अपने रिश्ते को इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल किया था। वहीं, पिछले साल अक्टूबर में, उन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई की।
उनकी शादी से पहले के सेलिब्रेशन की शुरुआत 21 जून को अंशुला के घर पर 'माता की चौकी' से हुई। अंशुला और स्क्रीनराइटर-स्क्रिप्ट सुपरवाइजर रोहन ठक्कर 6 जुलाई को शादी करने वाले हैं, इस तारीख की पुष्टि बोनी कपूर ने पहले ही कर दी थी।