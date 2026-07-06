चूड़ा सेरेमनी में भाई को गले लगाकर इमोशनल हुईं अंशुला कपूर, बहन से अलग होने के दर्द में छलके अर्जुन कपूर के आंसू

फंक्शन में शामिल हुए ये लोग

इस एल्बम में करिश्मा कपूर, नीतू कपूर और परिवार के दूसरे सदस्य भी शादी करने वाले जोड़े के साथ पोज देते हुए दिखे। एक मजेदार पल में, अर्जुन रोने का नाटक करते दिखे, जब खुशी, अंशुला को उसके चूड़े पर कलीरे पहनने में मदद कर रही थीं। इस सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले मेहमानों में एक्टर वरुण धवन भी थे।