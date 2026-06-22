अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की शादी की रस्में शुरू, साड़ी में जाह्नवी ने दिया पोज, एक साथ आया कपूर परिवार

महीप कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंशुला और रोहन की शादी से पहलेहुई माता की चौकी की तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में कपूर परिवार की बहनें और भाई एक साथ नजर आ रहे हैं।
इस तस्वीर में होने वाली दुल्हन अंशुला अपने चाचू संजय कपूर, चाची महीप कपूर और अपने चचेरे बहन भाई के साथ नजर आ रही हैं। अंशुला दुल्हन की तरह गहनों में नजर आ रही हैं।
इस तस्वीर में बहन जाह्नवी, खुशी, शनाया समेत सभी बहन-भाइयों को देखा जा सकता है। तस्वीर में आगे संजय और महीप कपूर नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ। रोहन का परिवार भी इस जश्न में शामिल हुआ।
माता की चौकी के बाद संजय और उनका परिवार डांस करते हुए नजर आ रहा है। परिवार के अन्य सदस्य भी एन्जॉय करते दिख रहे हैं।
माता की चौकी में रोहन ठक्कर के साथ उनका परिवार भी शामिल हुआ था। होने वाली दुल्हन और दूल्हे के साथ सभी ने क्वालिटी टाइम बिताया। माता की चौकी में भजन और आरती गाई।
इस तस्वीर में शनाया अपनी बहन अंशुला के साथ नजर आ रही हैं। शनाया ने ऑफ वाइट सूट पहना हुआ है। मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया।
अंशुला और रोहन अपने परिवार के सदस्य के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रोहन ने लाल रंग की शेरवानी और उसके साथ लाल रंग का दुपट्टा कैसी किया हुआ है। वहीं अंशुला ने मल्टी कलर लहंगा चोली और उसके साथ हेवी ज्वेलरी।
अंशुला और रोहन ने मिलकर माता की चौकी में माता रानी की आरती की और शादी के लिए सभी का आशीर्वाद लिया।