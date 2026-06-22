अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की शादी की रस्में शुरू, साड़ी में जाह्नवी ने दिया पोज, एक साथ आया कपूर परिवार

अंशुला और रोहन

अंशुला और रोहन अपने परिवार के सदस्य के साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रोहन ने लाल रंग की शेरवानी और उसके साथ लाल रंग का दुपट्टा कैसी किया हुआ है। वहीं अंशुला ने मल्टी कलर लहंगा चोली और उसके साथ हेवी ज्वेलरी।