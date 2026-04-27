अंदर से किसी महल जैसा है अपारशक्ति खुराना का घर, टॉयलेट में की है फैंसी सजावट, बेडरूम है सिंपल

अपारशक्ति खुराना का घर

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के छोटे भाई एक्टर अपारशक्ति खुराना को वेब सीरीज जुबली, फिल्म स्त्री में देखा होगा। अपारशक्ति का ये मुंबई में इस आलीशान घर के मालिक है। देखिए महल जैसी सजावट वाले इस घर को अंदर से। ये तस्वीरें फराह खान के व्लॉग से ली गई हैं।