अंदर से किसी महल जैसा है अपारशक्ति खुराना का घर, टॉयलेट में की है फैंसी सजावट, बेडरूम है सिंपल

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के छोटे भाई एक्टर अपारशक्ति खुराना को वेब सीरीज जुबली, फिल्म स्त्री में देखा होगा। अपारशक्ति का ये मुंबई में इस आलीशान घर के मालिक है। देखिए महल जैसी सजावट वाले इस घर को अंदर से। ये तस्वीरें फराह खान के व्लॉग से ली गई हैं।
ये अपारशक्ति खुराना के घर का एंट्रेंस हैं। खूबसूरत दरवाजा, गेट के बाहर इनके नाम की प्लेट लगी हुई है। वुडेन का दरवाजा काफी अच्छा लुक दे रहा है।
घर में घुसते के साथ ही ये हॉल शुरू हो जाता है। इसे देखकर समझ सकते हैं कि घर में वूडन वर्क किया हुआ है। कई फैंसी आइटम से घर को सजाया गया है।
ये घर का लिविंग एरिया है। पूरा परिवार अक्सर यहीं अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। घर के इस हिस्से में एक नीले रंग का झूमर देखा जा सकता है।
ये लिविंग एरिया की दूसरी तस्वीर है। इस घर को अपारशक्ति खुराना की पत्नी ने सजाया है। दीवार, फ्लोर और सीलिंग पर वुडेन वर्क देखा जा सकता है।
फरहा खान को अपारशक्ति के घर का ये दरवाजा बेहद पसंद आया। बाद में एक्टर ने बताया कि इस दरवाजे को पेंट करवाने के बाद आग से जलाकर ऐसा डिजाइन क्रिएट किया गया है।
ये घर का वो हिस्सा है जहां अपारशक्ति और उनकी पत्नी के बचपन की तस्वीरें लगी हैं। दोनों अक्सर अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीरें देखते हैं।
ये अपारशक्ति का ग्लैम रूम है। एक्टर को ये कमरा सबसे ज्यादा पसंद है। वो अपना वर्कआउट भी इसी कमरे में करते हैं। इस रूम में एक अब्दा सा मेकअप मिरर देखा जा सकता है।
फराह खान घर की इस टॉयलेट को देखकर हैरान हो हैं। यहां किसी म्यूजियम की तरह सजावट की गई थी। शानदार राउंड शीशा, दीवार पर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला एक मेटल का पुतला।
अपारशक्ति खुराना के घर का ये बेडरूम है। इस रूम में एक टीवी और बहुत सी किताबें रखी हुई हैं। लेकिन ये किसका रूम है इस बारे में एक्टर ने नहीं बताया।
ये घर का किचन है। दो बड़े फ्रिज और उपर पर लगे फोटो मैगनेट अच्छे लग रहे हैं। यहां कपल के बचपन की तस्वीरें लगी हुई हैं।
ये एक्टर के घर का सिंपल लेकिन एस्थेटिक सा दिखने वाला डाइनिंग टेबल है। यहां परिवार के सदस्य क्वालिटी टाइम बिताते हैं, साथ खाना एन्जॉय करते हैं।