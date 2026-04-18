इन फिल्मों की सालों पहले हुई शूटिंग खत्म, लेकिन आज तक रिलीज नहीं हुई ये मूवीज; एक से अनुष्का शर्मा का होना था कमबैक

चकदा एक्सप्रेस

अनुष्का शर्मा ने चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग साल 2022 में खत्म कर दी थी। इस फिल्म में अनुष्का ने झूलन गोस्वामी का किरदार निभाया है। कहा जा रहा था कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी, लेकिन अभी तक इसकी रिलीज को लेकर कोई अपडेट नहीं है। इस फिल्म के जरिए अनुष्का कमबैक करने वाली थीं।