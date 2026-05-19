कोई शिमला से तो कोई देहरादून से... जानिए देश के किस कोने से आए हैं आपके चहेते 'अनुपमा' के कलाकार

स्टार प्लस का ब्लॉकबस्टर शो 'अनुपमा' पिछले कई सालों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। इस शो की कहानी जितनी दमदार है, इसके कलाकार भी उतने ही बेहतरीन हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से किरदारों को अमर बना दिया है। आइए इस फोटो गैलरी के जरिए जानते हैं 'अनुपमा' के इन मशहूर कलाकारों के असली नाम, उनके होमटाउन, करियर की शुरुआत और शो में उनके किरदारों के बारे में।
मुंबई के एक बंगाली हिंदू परिवार में 5 अप्रैल 1977 को जन्मीं रुपाली गांगुली ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत महज सात साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म 'साहेब' (1985) से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में बनी बंगाली फिल्म 'बलिदान' (1990) में भी काम किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद रुपाली बंगाली सिनेमा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाईं। इसके बाद, उन्होंने साल 2000 में 'सुकन्या' सीरियल से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर 'संजीवनी' और 'भाभी' जैसे शोज से अपनी पहचान बनाई।
कोलकाता में जन्मीं अदिराज रॉय ने साल 2016 में बंगाली सीरीज 'बेदिनी मोलुआर कोथा' से एक्टिंग की शुरुआत की थी। कई बंगाली शोज में मुख्य भूमिकाएं निभाने के बाद, वह साल 2022 में मुंबई शिफ्ट हो गईं। फरवरी 2023 में उन्होंने कलर्स टीवी के शो 'दुर्गा और चारू' में देवी चारू के किरदार से हिंदी टेलीविजन में अपना शानदार डेब्यू किया। 'अनुपमा' सीरियल में वह अनुज और अनुपमा की बेटी राही का रोल प्ले कर रही हैं।
उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में जन्मी और पली-बढ़ीं अभिनेत्री समीक्षा भटनागर को उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'एक वीर की अरदास...वेरा' में मिला था। स्टार प्लस के सुपरहिट शो 'अनुपमा' में वह श्रुति आहूजा का किरदार निभा रही हैं और राही-अनुपमा के बीच गलतफहमी पैदा कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन त्यागी टेलीविजन इंडस्ट्री के बेहद सीनियर और टैलेंटेड अभिनेता हैं। उन्होंने साल 2004 में 'फैमिली बिजनेस' और 'तुम्हारी दिशा' जैसे धारावाहिकों से एक्टिंग की शुरुआत की थी और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में मनीष गोयनका के रोल से बेहद पॉपुलर हुए। 'अनुपमा' सीरियल में वह दिग्विजय का किरदार निभा रहे हैं और अनुपमा के साथ मिलकर कैफे खोला है।
देश की राजधानी दिल्ली की रहने वाली अनुभवी अभिनेत्री अलका बडोला कौशल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मशहूर निर्माता-निर्देशक रमेश सिप्पी के धारावाहिक 'गाथा' से की थी। वह 'कुबूल है' और 'स्वरागिनी' जैसे शोज में अपने कड़क और नकारात्मक किरदारों के लिए जानी जाती हैं। टीवी शो 'अनुपमा' में वह मोटी बा का किरदार निभा रही हैं।
मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अभिनेता सत्य तिवारी ने साल 2017 में स्टार प्लस के ड्रामा सीरियल 'मेरी दुर्गा' में एक नेगेटिव लीड रोल निभाकर टेलीविजन पर अपना डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'गुड़िया हमारी सभी पे भारी' जैसे शोज में मुख्य भूमिका निभाई। 'अनुपमा' सीरियल में गौतम गांधी का किरदार निभा रहे हैं।
गुजरात के द्वारका में जन्मी और पली-बढ़ीं अल्पना बुच को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से की थी। 'अनुपमा' सीरियल में वह वनराज शाह की मां यानी लीला शाह का आइकॉनिक और दमदार किरदार निभा रही हैं।
साल 1940-41 में जन्मे अनुभवी अभिनेता अरविंद वैद्य ने गुजराती भाषा न जानने के बावजूद गुजराती थिएटर से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। छह दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने 200 से अधिक नाटकों का निर्देशन और 100 से ज्यादा टीवी सीरियल्स में काम किया है। 'खिचड़ी' और 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे सुपरहिट कॉमेडी शोज से मशहूर हुए अरविंद वैद्य 'अनुपमा' में अनुपमा के ससुर और सबके चहेते हसमुख शाह का किरदार निभा रहे हैं।
जम्मू में जन्मे और ऋषिकेश, उत्तराखंड में पले-बढ़े शिवम खजूरिया ने साल 2020 में कलर्स टीवी के ड्रामा सीरियल 'मोलक्की' में विलेन नवीन का किरदार निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में रोहित पोद्दार का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता बटोरी। फिलहाल वह 'अनुपमा' शो में 'प्रेम' की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।