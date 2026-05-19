कोई शिमला से तो कोई देहरादून से... जानिए देश के किस कोने से आए हैं आपके चहेते 'अनुपमा' के कलाकार

रुपाली गांगुली (अनुपमा)

मुंबई के एक बंगाली हिंदू परिवार में 5 अप्रैल 1977 को जन्मीं रुपाली गांगुली ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत महज सात साल की उम्र में अपने पिता की फिल्म 'साहेब' (1985) से की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में बनी बंगाली फिल्म 'बलिदान' (1990) में भी काम किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद रुपाली बंगाली सिनेमा में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाईं। इसके बाद, उन्होंने साल 2000 में 'सुकन्या' सीरियल से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और आगे चलकर 'संजीवनी' और 'भाभी' जैसे शोज से अपनी पहचान बनाई।