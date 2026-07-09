मेनगेट पर मंदिर, खूबसूरत गार्डन...पहाड़ों और पेड़-पौधों से घिरे विला में रहती हैं अनुपमा की 'लीला बा'

घर के हॉल का खूबसूरत कोना

घर में घुसते ही एक हॉल है। उस हॉल के कोने में एक पानी से भरा शोपीस है। अल्पना ने कहा कि इतना बड़ा घर तो नहीं है कि तलाब बनाया जा सके, लेकिन इसे उन्होंने तलाब का फील दिया है। उसके पास दो मेंढक के शोपीस रखे हैं। उस पानी में एक बड़ा सा फूल नजर आया।