मेनगेट पर मंदिर, खूबसूरत गार्डन...पहाड़ों और पेड़-पौधों से घिरे विला में रहती हैं अनुपमा की 'लीला बा'

अनुपमा में लीला बा का किरदार निभाने वाली अल्पना बुच का एक घर मुंबई में है। वहीं, उनका दूसरा घर बेवर्ली हिल्स में है। बेवर्ली हिल्स वाला विला उनके सपनों का घर है।
अल्पना का ये विला घने पेड़-पौधों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। उन्होंने खुद भी घर में बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हैं। बारिश के बीच उनका घर काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था।
घर के मेनगेट पर एक छोटा सा साई बाबा का मंदिर है। वहां, अल्पना ने सबसे पहले दिया जलाया। इसके बाद वो घर के अंदर गईं।
पिंकविला ने अल्पना के इस खूबसूरत विला का टूर करवाया। घर के मेनगेट में अंदर जाते ही एक बड़ा सा गार्डन है। गार्डन से ही उनका मेनडोर लगा हुआ है।
अल्पना ने इस घर का नाम लीला विला रखा है। लीला उनके शो का किरदार है। इसी किरदार के नाम पर उन्होंने अपने विला का नाम रखा है। नेम प्लेट भी काफी खास है। वो नेम प्लेट क्लैप बोर्ड की तरह है।
अल्पना ने बताया कि इस इलाके में बारिश ज्यादा होती है इसलिए लकड़ी की चीजें यहां ज्यादा चलती नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने घर का दरवाजा लकड़ी का बनवाया है। उस दरवाजे का हैंडल पत्ती की शेप का है।
घर में घुसते ही एक हॉल है। उस हॉल के कोने में एक पानी से भरा शोपीस है। अल्पना ने कहा कि इतना बड़ा घर तो नहीं है कि तलाब बनाया जा सके, लेकिन इसे उन्होंने तलाब का फील दिया है। उसके पास दो मेंढक के शोपीस रखे हैं। उस पानी में एक बड़ा सा फूल नजर आया।
हॉल से लगा हुआ ही घर का छोटा सा किचन है। किचन और हॉल में बड़ी-बड़ी खिड़कियां हैं। उन खिड़कियों से गार्डन के पेड़-पौधे नजर आते हैं। उन्होंने किचन की खिड़की की तरफ मिर्ची, लेमन ग्रास जैसे पौधे लगाए हुए हैं।
फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियां भी काफी खास हैं। उनकी सीढ़ियों के ऊपर खिड़कियां हैं जहां उनके अवॉर्ड रखे हैं। उन्होंने बताया कि सीढ़ियों पर पतली ग्रिल इसलिए लगवाई हैं ताकि सीढ़ियों से भी हॉल की झलक मिलती रहे।
सीढ़ियों पर अल्पना ने कुछ-कुछ चीजें रखी हैं। एक सीढ़ी पर रेडियो रखा है। दूसरे पर शो पीस रखा है। उसके पास एक लैंप रखी है। और छोटी-छोटी तीन गाय के शो पीस रखे हैं।
पहले फ्लोर पर उनकी बेटी का कमरा है। वो कमरा बेहद खूबसूरत है। कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है जिसके बाहर का व्यू काफी खूबसूरत है। जहां तक नजरें पहुंचती हैं सिर्फ और सिर्फ पेड़ नजर आते हैं।
उसी फ्लोर पर एक टेरेस है। टेरेस पर अल्पना ने खड़े होकर चाय पी। उस टेरेस से भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी नजर आ रही थी।