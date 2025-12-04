ये रुपाली गांगुली का स्पिरिचुअल हाउस, हर रोज बनता है हजारों कुत्तों का खाना

रुपाली गांगुली ने अपने घर की झलक दिखाई है। ये वो घर है जिसमें रुपाली शादी के बाद रहती थीं। उन्होंने बताया कि अब वह दूसरे घर में रहती हैं, हालांकि वीकेंड पर यहां आती रहती हैं और वह इस घर को अपना स्पिरिचुअल घर कहती हैं।
रुपाली ने पिंकविला को बताया कि जब उन्हें कोरोना हुआ था तब वह इसी घर में कोरंटाइन हुई थीं।
रुपाली ने बताया कि अब इस घर में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। इतना ही नहीं, हजारों कुत्तों के लिए यहां खाना भी बनता है।
रुपाली ने ये भी बताया कि वह कई बार इसी घर में आकर तैयार होकर चली जाती हैं क्योंकि ये घर उनकी शूटिंग लोकेशन के पास है।
रुपाली ने पिंकविला को बताया कि उनकी सास ने पीपल के पेड़ से मन्नत मांगी थी कि उन्हें लड़का हो और उन्हें लड़का हुआ। ऐसे में जब रुपाली प्रेग्नेंट थीं तब उन्होंने भी इसी घर में रहते हुए पीपल के पेड़ की पूजा की थी।
रुपाली ने इस घर में रखे अपने अवॉर्ड्स की झलक भी दिखाई।
रुपाली ने कहा कि इस घर में पूजा होती है, पेड़ों की देखभाल होती है और जानवरों के लिए खाना बनता है इसलिए जो भी इस घर में रहता है उसके साथ अच्छा ही होता है। ये उनकी हैप्पी प्लेस है।