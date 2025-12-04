ये रुपाली गांगुली का स्पिरिचुअल हाउस, हर रोज बनता है हजारों कुत्तों का खाना

रुपाली गांगुली का घर

रुपाली गांगुली ने अपने घर की झलक दिखाई है। ये वो घर है जिसमें रुपाली शादी के बाद रहती थीं। उन्होंने बताया कि अब वह दूसरे घर में रहती हैं, हालांकि वीकेंड पर यहां आती रहती हैं और वह इस घर को अपना स्पिरिचुअल घर कहती हैं।