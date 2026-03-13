अनुपमा से सिर्फ 5 साल बड़ी हैं 'बा', जानें उम्र में कौन है सबसे छोटा?

मिस्टर दिग्विजय

सचिन त्यागी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नजर आते थे, वहीं अब 'अनुपमा' में मिस्टर दिग्विजय के रोल में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सचिन त्यागी की उम्र 51 साल है। सचिन ने अपनी उम्र के इस दौर में भी अपनी फिटनेस और लुक्स को इस तरह बरकरार रखा है कि वह आज भी टीवी के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिने जाते हैं।