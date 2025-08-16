अनुपमा का बेटा तोषू देगा मां को धोखा, एपिसोड में आने वाले हैं यह 8 शॉकिंग ट्विस्ट

अनुपमा सीरियल में आने वाले हैं ये ट्विस्ट

टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में लगातार आने वाले उतार चढ़ाव दर्शकों का इसमें रुझान बनाए रखते हैं। शो की कहानी में अभी डांस कॉम्पटिशन के फिनाले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि पाखी की साजिश तोषू की वजह से खुल गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया अनुपमा का वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें उस पर गहले चोरी का आरोप लगा था, शो में आगे और भी कई ट्विस्ट आने वाले हैं जिनकी वजह से कहानी रफ्तार पकड़ेगी।