Anupama Upcoming Twist Toshu to Ditch Mother Dance Ranis to Get Disquilified अनुपमा का बेटा तोषू देगा मां को धोखा, एपिसोड में आने वाले हैं यह 8 शॉकिंग ट्विस्ट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअनुपमा का बेटा तोषू देगा मां को धोखा, एपिसोड में आने वाले हैं यह 8 शॉकिंग ट्विस्ट

अनुपमा का बेटा तोषू देगा मां को धोखा, एपिसोड में आने वाले हैं यह 8 शॉकिंग ट्विस्ट

अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में काफी दमदार ट्विस्ट आने वाले हैं जो कहानी को जबरदस्त बूस्ट देंगे। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में आगे क्या कुछ देखने मिलेगा, जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet ParasharSat, 16 Aug 2025 04:32 PM
1/8

अनुपमा सीरियल में आने वाले हैं ये ट्विस्ट

टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में लगातार आने वाले उतार चढ़ाव दर्शकों का इसमें रुझान बनाए रखते हैं। शो की कहानी में अभी डांस कॉम्पटिशन के फिनाले को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि पाखी की साजिश तोषू की वजह से खुल गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया अनुपमा का वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें उस पर गहले चोरी का आरोप लगा था, शो में आगे और भी कई ट्विस्ट आने वाले हैं जिनकी वजह से कहानी रफ्तार पकड़ेगी।

2/8

कॉम्पटिशन से बाहर होगी अनुपमा

वीडियो की वजह से अनुपमा के घर के बाहर ढेरों लोग जमा हो जाते हैं और डांस रानीज का विरोध करने लगते हैं। नतीजा यह होगा कि ऑर्गनाइजर्स माहौल बिगड़ता देखकर डांस रानीज को अयोग्य घोषित करके उन्हें कॉम्पटिशन से बाहर कर देते हैं।

3/8

तोषू की वजह से मिलेगा धोखा

अनुपमा सभी को बताने की कोशिश करेगी कि यह सच्चाई नहीं है, वीडियो अधूरा है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानेगा। अनुपमा तोषू से वो वीडियो सभी को दिखाने को कहेगी जिसमें पाखी ने अपनी गलती मानी होती है, लेकिन तोषू कहेगा कि उसने वो वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया।

4/8

हिम्मत हार जाएगी अनुपमा

तोषू की बात सुनकर अनुपमा हिम्मत हार जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि उसकी और उसकी टीम की सारी मेहनत बेकार चली गई। अब कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा।

5/8

राजा-प्रेम करेंगे अनु की मदद

अनुपमा और उसकी टीम जब हालातों से हार मान चुकी होगी, तब प्रेम और राजा उसके लिए मसीहा बनकर आएंगे। राजा बताएगा कि उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, और प्रेम को वह जब इस बारे में बताएगा तो प्रेम वही वीडियो अनुपमा को भेज देगा।

6/8

डांस रानीज को फिर मिलेगा मौका

अनुपमा शो के ऑर्गनाइजर्स और जजों को भी वो वीडियो दिखाएगी जो उसे राजा ने भेजा होगा। वह गुस्सा होगी कि बिना सच जाने उस पर और उसकी टीम पर आरोप लगाए गए। यही वीडियो जब सोशल मीडिया पर आएगा तो लोग अनुपमा की टीम का फिर से सपोर्ट करने लगेंगे।

7/8

ख्याति-मोटी बा लगाएंगी फटकार

कोठारी मेंशन में राजा और प्रेम को इस बात के लिए ख्याति और वसुंधरा कोठारी से खरी खोटी सुननी पड़ेगी कि उन्होंने अनुपमा की मदद की। माही भी उन्हें बुरा भला कहेगी कि उनकी वजह से वो मुकाबला हार जाएंगे।

8/8

प्रेम को जली-कटी सुनाएगी राही

राही फिर एक बार अपनी मां के लिए जली-कटी बातें कहेगी और प्रेम-राजा को हिदायद देगी कि उसकी मां की मदद करना बंद करें, क्योंकि वो अपनी मेहनत से मुकाबला जीतना चाहती है। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Anupama