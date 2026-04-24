Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
फोटो

Photos: अनुपमा में होगी इस हसीना की एंट्री, 11 साल बाद टीवी पर कर रही हैं वापसी, आज इनकी फिल्म हुई है रिलीज

आपके पसंदीदा टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में नई एक्ट्रेस की एंट्री हो रही है। ये एक्ट्रेस अनुज की दोस्त और एक समय पर रहीं मंगेतर श्रुति का किरदार निभाने वाली हैं। यहां देखिए इनकी तस्वीरें।

Vartika TolaniApr 24, 2026 01:30 pm IST
1/7

अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट

टीवी सीरियल 'अनुपमा' में श्रुति की एंट्री से हड़कंप मचने वाला है। शनिवार के दिन श्रुति की पहली झलक दिखाई जाएगी। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, श्रुति के आने की वजह से अनुपमा और उसकी बेटी राही का रिश्ता खराब हो जाएगा।

2/7

एक्ट्रेस का नाम

आपको बता दें, पहले श्रुति का किरदार सुकीर्ति कांडपाल ने निभाया था। जब अनुपमा से तलाक लेने के बाद अनुज कपाड़िया और राही उर्फ आध्या अमेरिका शिफ्ट हो गए थे तब राही का ख्याल श्रुति ने ही रखा था। इतना ही नहीं, श्रुति, अनुज से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। वहीं श्रुति का किरदार समीक्षा भटनागर निभाने वाली हैं।

3/7

समीक्षा ने क्या कहा?

समीक्षा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'अनुपमा जैसे लोकप्रिय शो में इतना दमदार किरदार निभाने का मौका पाकर मैं बहुत खुश हूं। यह शो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में मैं शुक्रगुजार हूं कि अब मैं भी इस सफर का हिस्सा बन गई हूं। राजन शाही सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मेरी काबिलियत को पहचाना।'

4/7

आने वाली है फिल्म

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सातवें आसमान पर हूं। मेरी फिल्म 'श्री बाबा नीब करोरी महाराज' 24 अप्रैल को रिलीज हो रही है और ठीक उसी समय मेरा टीवी का सफर भी फिर से शुरू हो रहा है। इसके अलावा, मेरे पास कुछ और OTT प्रोजेक्ट्स भी कतार में हैं।'

5/7

सुकीर्ति को रिप्लेस करने पर क्या कहा?

समीक्षा ने कहा, 'मैंने सुकीर्ति की नकल नहीं करूंगी। मैं इस किरदार को बिल्कुल नई रोल की तरह ही देखूंगी। मैं अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इस किरदार का सफर काफी होने वाला है। इस किरदार की वजह से शो में और भी ज्यादा ड्रामा और सस्पेंस देखने को मिलेगा।'

6/7

11 साल बाद कर रही हैं वापसी

बता दें, समीक्षा को आखिरी बार 11 साल पहले टीवी पर एक साइलेंट कॉमेडी शो 'गुप चुप' में देखा गया था।

7/7

फॉलोअर्स

समीक्षा को इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं सुकीर्ति के इंस्टाग्राम पर 3 लाख 46 हजार फॉलोअर्स हैं।

Anupamaa
Hindi NewsफोटोमनोरंजनPhotos: अनुपमा में होगी इस हसीना की एंट्री, 11 साल बाद टीवी पर कर रही हैं वापसी, आज इनकी फिल्म हुई है रिलीज