Hindi Newsफोटोमनोरंजनखतरे में अनुपमा की बेटी की जान, भाऊ डालेगा भारती की इज्जत पर हाथ, सीरियल में आएंगे ये 7 ट्विस्ट

खतरे में अनुपमा की बेटी की जान, भाऊ डालेगा भारती की इज्जत पर हाथ, सीरियल में आएंगे ये 7 ट्विस्ट

रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक-दो नहीं बल्कि 7 धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अच्छाई की बुराई के खिलाफ यह जंग आसान नहीं रहने वाली है।

Puneet ParasharSun, 12 Oct 2025 01:02 PM
अनुपमा सीरियल के 7 अपकमिंग ट्विस्ट

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक दो नहीं बल्कि कई ट्विस्ट आएंगे। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल में एक तरफ जहां देविका घड़ी-घड़ी मौत के करीब जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की अपने बेटे के कातिल और प्रकाश भाऊ के खिलाफ लड़ाई जारी है। तो चलिए जानते हैं शो के 7 अपकमिंग ट्विस्ट।

भाऊ डालेगा भारती की इज्जत पर हाथ

प्रकाश भाऊ अब अनुपमा से दुश्मनी निकालने के लिए घटियापन की हद पार करने लगेगा। जिस वक्त बाकी औरतें घर पर नहीं होंगी, तब वो भारती को घर में अकेली दबोच लेगा। वो उसका दुपट्टा उतार फेंकेगा और उसकी इज्जत पर हाथ डालेगा।

राही जमा करेगी प्रकाश के खिलाफ सबूत

रोशनदान के पास खड़ी राही हालात बहुत ज्यादा खराब होने तक भारती को बचाने से पहले प्रकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी। ताकि उन तमाम लड़कियों की जान बचा सके, जो आने वाले वक्त में प्रकाश की शिकार हो सकती हैं।

भाऊ को पता चल जाएगी राही की चाल

लेकिन समय गुजरने से पहले भाऊ को राही की चाल बता चल जाएगी और वह उसे भी घेर लेगा। वह राही से कहेगा कि ना पुलिस और ना प्रशासन, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाऊ राही से अपनी मां को कॉल करने को कहेगा।

गिरिजा को पुल से फेंक देगा सोनू

उधर अनुपमा और देविका अलग ही लड़ाई लड़ रही होंगी। सोनू एक ऊंचे पुल से गिरिजा को लटका देगा और अनुपमा को उसे नीचे फेंकने की धमकी देने लगेगा। दोनों के बीच बहस होगी और वह गिरिजा का हाथ छोड़ देगा।

देविका बचाएगी गिरिजा की जान

गिरिजा पुल से गिरेगी तो सही, लेकिन सही वक्त पर एक तार को पकड़कर लटक जाएगी। देविका वक्त रहते गिरिजा को एक दुपट्टा फेंककर नीचे गिरने से बचा लेगी। लेकिन लड़ाई के दौरान एक और ट्विस्ट आएगा।

भाऊ देगा अनुपमा को यह धमकी

गिरिजा तो बच जाएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद सोनू इसी पुल से गिर जाएगा। हालांकि अनुपमा और देविका उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही होंगी, इसी दौरान भाऊ का कॉल आएगा और वो उन्हें धमकी देगा।

खतरे में अनुपमा की बेटी की जान

भाऊ अनुपमा को धमकाते हुए बताएगा कि अगर सोनू को कुछ हुआ तो तुम्हारी बेटी राही जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुपमा और देविका सोनू को बचा सकेंगे। क्योंकि अब लड़ाई अपने दुश्मन को बचाने की है।

