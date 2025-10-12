खतरे में अनुपमा की बेटी की जान, भाऊ डालेगा भारती की इज्जत पर हाथ, सीरियल में आएंगे ये 7 ट्विस्ट

अनुपमा सीरियल के 7 अपकमिंग ट्विस्ट

Anupama Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक दो नहीं बल्कि कई ट्विस्ट आएंगे। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर सीरियल में एक तरफ जहां देविका घड़ी-घड़ी मौत के करीब जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की अपने बेटे के कातिल और प्रकाश भाऊ के खिलाफ लड़ाई जारी है। तो चलिए जानते हैं शो के 7 अपकमिंग ट्विस्ट।