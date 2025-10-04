अंशुला कपूर ने शेयर की रोहन संग अपनी सगाई की तस्वीरें, बहन को दूर जाता देख इमोशनल हुए अर्जुन कपूर

अंशुला ने शेयर की तस्वीरें

वहीं, अब सगाई के दो दिन बाद अंशुला ने आखिरकार 'गोर धना' यानी अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक तरफ जहां फैंस काफी खुश हैं, वहीं एक तस्वीर हर किसी को इमोशनल कर रही है।