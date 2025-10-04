Anshula Kapoor Share Her Engagement Inside Photos With Rohan Thakkar Arjun Kapoor Gets Emotional janhvi kapoor khushi अंशुला कपूर ने शेयर की रोहन संग अपनी सगाई की तस्वीरें, बहन को दूर जाता देख इमोशनल हुए अर्जुन कपूर
अंशुला कपूर ने शेयर की रोहन संग अपनी सगाई की तस्वीरें, बहन को दूर जाता देख इमोशनल हुए अर्जुन कपूर

अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सगाई कर ली है। अंशुला की इंगेजमेंट का फंक्शन उनके पिता बोनी कपूर के बांद्रा स्थित घर पर आयोजित किया गया था, और पूरा कपूर खानदान इस फंक्शन में शामिल हुआ।

Priti KushwahaSat, 4 Oct 2025 03:15 PM
1/9

अंशुला कपूर ने शेयर की रोहन ठक्कर संग अपनी सगाई की तस्वीरें

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की मां के निधन के बाद उनके लिए उनकी बहन अंशुला कपूर उनकी पूरी दुनिया हैं। दोनों के बीच काफी गहरा प्यार है। लेकिन अब वो वक्त आ गया जब अंशुला अपने भाई को छोड़कर जाने वाली हैं।

2/9

2 अक्टूबर को बॉयफ्रेंड से की सगाई

अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सगाई कर ली है। अंशुला की इंगेजमेंट का फंक्शन उनके पिता बोनी कपूर के बांद्रा स्थित घर पर आयोजित किया गया था, और पूरा कपूर खानदान इस फंक्शन में शामिल हुआ।

3/9

अंशुला ने शेयर की तस्वीरें

वहीं, अब सगाई के दो दिन बाद अंशुला ने आखिरकार 'गोर धना' यानी अपनी इंगेजमेंट सेरेमनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक तरफ जहां फैंस काफी खुश हैं, वहीं एक तस्वीर हर किसी को इमोशनल कर रही है।

4/9

परिवार संग अंशुला

इस तस्वीर में अंशुला के साथ उनका पूरा परिवार यानी भाई अर्जुन कपूर, सौतेली बहनों जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और अपने पिता बोनी कपूर नजर आ रहे हैं। पूरा परिवार एक साथ काफी खुश नजर आ रहा है।

5/9

रोहन को किया तिलक

इस तस्वीर में अर्जुन अपने होने वाले जीजा रोहन ठक्कर को तिलक करते नजर आ रहे हैं।

6/9

बहन के लिए इमोशनल हुए अर्जुन

अर्जुन अपनी लाडली बहन अर्जुन अंशुला का हाथ थामे हुए काफी इमोशनल भी दिख रहे । इस दौरान दोनों के बीच का इमोशनल पल साफ महसूस किया जा सकता है।

7/9

बेटी-दामाद को दिया आशीर्वाद

वहीं , इस तस्वीर में बोनी कपूर अपनी बेटी की सगाई पर काफी खुश दिख रहे हैं। वो अपनी बेटी और होने वाले दामाद के सिर पर साथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं।

8/9

बेटी संग बोनी ने किया डांस

इसमें वे अपनी लाडली अंशुला संग डांस करते दिख रहे हैं। अंशुल इस पल को अपने पापा का साथ पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं।

9/9

सोनम भी पहुंची सगाई में

एक फेम में बोनी कपूर अपनी सभी बच्चे अर्जुन, अंशुला, जाह्नवी और खुशी, सोनम कपूर के साथ होने वाले दामाद रोहन ठक्कर संग नजर आ रहे हैं।

