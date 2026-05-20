अंकिता लोखंडे को ऑफर हुई थी 2015 में आई ये हिट फिल्म, 7.4 है IMDb रेटिंग

अंकिता लोखंडे टीवी की एक सफल एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता से अर्चना के रूप में घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी।
अंकिता लोखंडे टीवी सीरियल्स के अलावा मणिकर्णिका और बागी 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। पर क्या जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है।
आज हम आपको साल 2015 में रिलीज हुई एक ऐसी हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट किया था।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है बदलापुर। बदलापुर में वरुण धवन लीड रोल में नजर आए थे।
वरुण धवन ने हाल ही में लाफ्टर शेफ्स के एक एपिसोड में बताया कि बदलापुर के लिए उन्होंने अंकिता लोखंडे से बात की थी। लेकिन अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट कर दिया था।
इसपर अंकिता लोखंडे ने कहा कि वो उस वक्त जो कर रही थीं, उसे लेकर वो काफी वफादार थीं। इस वजह से उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।
बदलापुर की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म 20 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी।
boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 29 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 67.37 करोड़ की कमाई की थी।
फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में वरुण धवन के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी और यामी गौतम नजर आई थीं।
बदलापुर की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।