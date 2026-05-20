अंकिता लोखंडे को ऑफर हुई थी 2015 में आई ये हिट फिल्म, 7.4 है IMDb रेटिंग

फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं अंकिता

अंकिता लोखंडे टीवी सीरियल्स के अलावा मणिकर्णिका और बागी 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। पर क्या जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है।