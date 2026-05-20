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अंकिता लोखंडे को ऑफर हुई थी 2015 में आई ये हिट फिल्म, 7.4 है IMDb रेटिंग

अंकिता लोखंडे एक सफल टीवी एक्ट्रेस हैं। अपने करियर में अंकिता काफी टीवी शोज का हिस्सा रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने साल 2015 में आई एक हिट फिल्म को रिजेक्ट किया था। आइए जानते कौन सी थी वो फिल्म? 

Harshita PandeyMay 20, 2026 08:52 pm IST
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अंकिता लोखंडे

अंकिता लोखंडे टीवी की एक सफल एक्ट्रेस हैं। उन्होंने जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता से अर्चना के रूप में घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी।

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फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं अंकिता

अंकिता लोखंडे टीवी सीरियल्स के अलावा मणिकर्णिका और बागी 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। पर क्या जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने अपने करियर में कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट भी किया है।

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2015 की हिट फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट

आज हम आपको साल 2015 में रिलीज हुई एक ऐसी हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसे अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट किया था।

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बदलापुर

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है बदलापुर। बदलापुर में वरुण धवन लीड रोल में नजर आए थे।

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अंकिता और वरुण धवन

वरुण धवन ने हाल ही में लाफ्टर शेफ्स के एक एपिसोड में बताया कि बदलापुर के लिए उन्होंने अंकिता लोखंडे से बात की थी। लेकिन अंकिता लोखंडे ने रिजेक्ट कर दिया था।

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अंकिता ने क्यों रिजेक्ट की फिल्म

इसपर अंकिता लोखंडे ने कहा कि वो उस वक्त जो कर रही थीं, उसे लेकर वो काफी वफादार थीं। इस वजह से उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था।

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2015 में रिलीज हुई फिल्म

बदलापुर की बात करें तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म 20 फरवरी 2015 को रिलीज हुई थी।

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फिल्म का बजट और कमाई

boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 29 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 67.37 करोड़ की कमाई की थी।

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श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट की है फिल्म

फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में वरुण धवन के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी और यामी गौतम नजर आई थीं।

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बदलापुर आईएमडीबी रेटिंग

बदलापुर की आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो फिल्म की रेटिंग 7.4 है। इस फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।

Ankita Lokhande
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