30 मिनट में शादी, कोई हनीमून नहीं…अनिल कपूर की एनिवर्सरी पर देखें सुनीता के साथ 8 अनदेखे फोटोज

अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता की शादी को आज (19 मई) 42 साल हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने 8 तस्वीरों के साथ प्यारभरा पोस्ट किया है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ को 53 साल हो चुके हैं। उनकी शादी सादगीभरी थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता अपनी जिंदगी की सफलता और सपने जी पाने का श्रेय दिया है।
अनिल कपूर ने लिखा है, शादी के 42 साल हो गए। 53 साल का साथ है। पता नहीं कैसे पर हर साल पिछले साल से ज्यादा भरा-पूरा लगता है।
शादी एकदम साधारण थी। तीस मिनट में हो गई थी। ना कोई हनीमून, ना कोई धूमधाम। सिर्फ हमारे मां-बाप, कुछ करीबी और हम दोनों।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि 30 मिनट 53 साल में बदल जाएंगे। लोग कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, हमारी तो सच में बनी थी।
मैंने पहले भी कहा है और कहूंगा, मेरी जिंदगी में जो भी अच्छा है तुम उन सबकी वजह हो। वो वजह है जिसके चलते मैं अपने हर सपने का पीछा कर पाया।
हर रिस्क लिया, हर दिन सेट पर पहुंचा। क्योंकि मुझे पता था कि तुमने सबकुछ प्यार से संभाल रखा है।
मुझे चुनने के लिए शुक्रिया, हर दिन, 53 साल तक। मैंने एक को भी हल्के में नहीं लिया है।
मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी पार्टनर, मेरी सबकुछ, सुनीता... हैपी ऐनीवर्सरी माय लव। अभी हमेशा का साथ बाकी है।
अनिल कपूर और सुनीता की शादी 19 मई 1984 को हुई थी। दोनों के तीन बच्चे हैं। सोनम कपूर, रिया और हर्षवर्धन।