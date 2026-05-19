30 मिनट में शादी, कोई हनीमून नहीं…अनिल कपूर की एनिवर्सरी पर देखें सुनीता के साथ 8 अनदेखे फोटोज

अनिल कपूर ने दिखाईं अनदेखी तस्वीरें

अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता की शादी को आज (19 मई) 42 साल हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने 8 तस्वीरों के साथ प्यारभरा पोस्ट किया है। उन्होंने बताया है कि उनके साथ को 53 साल हो चुके हैं। उनकी शादी सादगीभरी थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता अपनी जिंदगी की सफलता और सपने जी पाने का श्रेय दिया है।