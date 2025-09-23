Anil Kapoor This Movie Put Behind Amitabh Bachchan Akshay Kumar And Salman Khan movie अनिल कपूर की इस मूवी ने कमाई में तोड़े थे रिकॉर्ड, अमिताभ, अक्षय, अजय तक रह गए थे पीछे
आज हम आपको अनिल कपूर की ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्मों को पछाड़ दिया था। यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

Sushmeeta SemwalTue, 23 Sep 2025 01:58 PM
अनिल कपूर

साल 2005 में कई स्टार्स की फिल्में रिलीज हुईं जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्में शामिल थीं। लेकिन उस साल किसी और एक्टर ने फिल्म ने धमाल मचाया और इन एक्टर्स को पछाड़ दिया।

अनिल कपूर और सलमान खान

इतना ही नहीं इस फिल्म में उनके साथ सलमान भी थे। फिल्म इतनी सुपरहिट थी कि वो साल 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

नो एंट्री

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है नो एंट्री जिसमें अनिल कपूर, फरदीन खान और सलमान खान भी थे। वहीं लारा दत्ता, सेलिना जेटली और ईशा देओल लीड एक्ट्रेसेस थीं।

सैफ को भी ऑफर हुई थी फिल्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने पहले सनी का किरदार सैफ अली खान को ऑफर किया था जो फरदीन खान का था। लेकिन सैफ को किशन वाला किरदार अच्छा लगा जो अनिल कपूर का था। लेकिन फिर जब बात नहीं बनी तो फरदीन ही फाइनल हुए।

तब्बू को अचानक किया रिप्लेस

ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि तब्बू पहले फिल्म का हिस्सा थीं जो किशन की पत्नी यानी अनिल कपूर की पत्नी का किरदार निभाने वाली थीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर

गाने थे हिट

नो एंट्री के गाने काफी हिट हुए थे और आज भी फैंस के फेवरेट हैं।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो नो एंट्री ने 73.02 करोड़ की कमाई की थी।

इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

उसी साल अमिताभ बच्चन, अभिषेक और रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली, सलमान खान की मैंने प्यार क्यों किया, अक्षय कुमार की गरम मसाला, अमिताभ की सरकार, अजय देवगन की अपहरण और सैफ अली खान की सलाम नमस्ते भी रिलीज हुई थी। लेकिन इन सबको पछाड़ नो एंट्री ने बाजी मार ली थी।

