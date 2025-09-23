अनिल कपूर की इस मूवी ने कमाई में तोड़े थे रिकॉर्ड, अमिताभ, अक्षय, अजय तक रह गए थे पीछे

साल 2005 में कई स्टार्स की फिल्में रिलीज हुईं जिसमें सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन और सैफ अली खान की फिल्में शामिल थीं। लेकिन उस साल किसी और एक्टर ने फिल्म ने धमाल मचाया और इन एक्टर्स को पछाड़ दिया।
इतना ही नहीं इस फिल्म में उनके साथ सलमान भी थे। फिल्म इतनी सुपरहिट थी कि वो साल 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो है नो एंट्री जिसमें अनिल कपूर, फरदीन खान और सलमान खान भी थे। वहीं लारा दत्ता, सेलिना जेटली और ईशा देओल लीड एक्ट्रेसेस थीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने पहले सनी का किरदार सैफ अली खान को ऑफर किया था जो फरदीन खान का था। लेकिन सैफ को किशन वाला किरदार अच्छा लगा जो अनिल कपूर का था। लेकिन फिर जब बात नहीं बनी तो फरदीन ही फाइनल हुए।
ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि तब्बू पहले फिल्म का हिस्सा थीं जो किशन की पत्नी यानी अनिल कपूर की पत्नी का किरदार निभाने वाली थीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर
नो एंट्री के गाने काफी हिट हुए थे और आज भी फैंस के फेवरेट हैं।
वहीं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो नो एंट्री ने 73.02 करोड़ की कमाई की थी।
उसी साल अमिताभ बच्चन, अभिषेक और रानी मुखर्जी की फिल्म बंटी और बबली, सलमान खान की मैंने प्यार क्यों किया, अक्षय कुमार की गरम मसाला, अमिताभ की सरकार, अजय देवगन की अपहरण और सैफ अली खान की सलाम नमस्ते भी रिलीज हुई थी। लेकिन इन सबको पछाड़ नो एंट्री ने बाजी मार ली थी।