अनिल कपूर का मेट गाला लुक देख फैंस की निकली हंसी, मजनू भाई से है खास कनेक्शन

अनिल की एआई फोटो

दरअसल, अनिल ने अपनी एआई एडिट फोटो शेयर की है जिसमें फैंस ने उनकी फोटो को एडिट कर उसमें जैकेट पहनाई एक्टर को कि उसमें उन्होंने मजनू भाई की पेन्टिंग वाला डिजाइन बनाया है। अनिल मेट गाला गए ही नहीं बस इसे एडिट किया हुआ है।