अनिल कपूर ने माना पत्नी सुनीता ने सिंगर पैरेंट होकर की बच्चों की परवरिश, लेकिन एक्टर को नहीं कोई अफसोस

अनिल कपूर का परिवार

अनिल कपूर को बॉलीवुड में डैडी कूल कहा जाता है क्योंकि इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद अनिल बिल्कुल फिट और यंग दिखते हैं। अब तो वह नाना भी बन गए हैं, लेकिन उनको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि वह 69 साल के हैं। अनिल अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सपोर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब वह बच्चों को टाइम नहीं देते थे।