अनिल कपूर ने माना पत्नी सुनीता ने सिंगर पैरेंट होकर की बच्चों की परवरिश, लेकिन एक्टर को नहीं कोई अफसोस

अनिल कपूर को बॉलीवुड में डैडी कूल कहा जाता है क्योंकि इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद अनिल बिल्कुल फिट और यंग दिखते हैं। अब तो वह नाना भी बन गए हैं, लेकिन उनको देखकर कोई नहीं बोल सकता कि वह 69 साल के हैं। अनिल अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सपोर्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब वह बच्चों को टाइम नहीं देते थे।
अनिल ने दरअसल, लिलि सिंह के साथ बात करते हुए पैरेंटिंग जर्नी को लेकर बात की और कहा कि जब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे तब वह उनके साथ नहीं थे और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने पत्नी सुनीता को क्रेडिट दिया है।
अनिल ने कहा, 'मैं कम ही उनके साथ होता था। अगर मेरे बच्चे मेरे बारे में पॉजिटिव चीजें बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बतौर पापा मैं और अच्छा हो सकता था। मुझे उनके साथ और टाइम स्पेंड करना था। सुनीता ने बतौर सिंगल पैरेंट उनकी परवरिश की है। मैं होता था, लेकिन वैसा नहीं जैसे पिता को होना चाहिए था।'
अनिल आगे बोले, 'मुझे पता ही नहीं होता था कि वो किस क्लास में हैं। मुझे उनके बर्थडे याद नहीं होते थे, लेकिन मेरी पत्नी मुझे याद दिलाती थीं। वो पूछते थे कि मेरा बर्थडे कब है तो मैं ब्लैंक हो जाता था। लेकिन मेरे अच्छे रहे हैं।'
अनिल ने फिर कहा, 'लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का। मैं उनमें से नहीं हूं जो पास्ट को लेकर ज्यादा सोचे। मैं मूव ऑन कर लेता हूं क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है।'
हालांकि बेटे को लेकर अनिल बोले, 'मुझे लगता है मेरे बेटे के साथ मुझे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। कभी-कभी बेटे को पिता का साथ चाहिए होता है. बेटियों का मां के साथ स्पेशल बॉन्ड होता है। एक पिता को फादर फिगर की जरूरत होती है, लेकिन मैं वहां नहीं था।'
पैरेंटिंग स्टाइल के बारे में पूछने पर अनिल ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं अब भी सीख रहा हूं। हम दोस्त हैं और कभी मैं सोचता हूं कि ये सही है क्योंकि मैंने कभी स्ट्रिक्ट पिता बनने की कोशिश नहीं की। हो सकता है ये गलत हो। मैं एक पिता से ज्यादा दोस्त की तरह उनके साथ रहता हूं।
सोनम और रिया कपूर को लेकर अनिल बोले, अगर आप मेरी बेटियों को देखें। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो मेरी पत्नी से आया है। इसका पूरा क्रेडिट अपनी पत्नी को देना चाहता हूं।