अनिल कपूर के बर्थडे पर बेटी सोनम ने दिए ये दो खास गिफ्ट, देखें PHOTOS

भतीजे अर्जुन कपूर ने भी अपने फेवरेट चाचू को विश किया और उनके साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'The maddest man child who’s 26 going on 62 !!! Janamdin Mubarakan !!! It’s been a privilege to be ur nephew & an honour being ur co star... @anilskapoor #whataplaya #chaiwaala #slumdogmillionaire #jhakaas #agelesswonder'