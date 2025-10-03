Andhera Amazon Prime Video Horror Web series imdb rating more than 5 साल 2025 में रिलीज हुई है ये हॉरर वेब सीरीज, 5 से ज्यादा है इसकी IMDb रेटिंग
आइए आपको एक हॉरर वेब सीरीज के बारे में बताते हैं। ये वेब सीरीज साल 2025 में रिलीज हुई है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6 है और इसमें मिस्ट्री का भी तड़का लगा हुआ है।

Vartika TolaniFri, 3 Oct 2025 09:53 PM
वेब सीरीज

साल 2025 में एक हॉरर वेब सीरीज रिलीज हुई है। ये सीरीज साइकोलॉजिस्ट हॉरर, मेडिकल मिस्ट्री और थ्रिलर भी है। इसके 8-एपिसोड रिलीज हुए हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6 है।

कैसी है कहानी?

कहानी मुंबई की चमकदार स्काईलाइन के पीछे छीपे डार्क साइड में सेट है। जब बानी बरुआ (जाह्नवी रावत) रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है तब इंस्पेक्टर कल्पना कदम (प्रिया बापट) जांच शुरू करती हैं और सच सामने आते-आते शहर का डरावना रूप उजागर होता है।

सीरीज का नाम

इस सीरीज का नाम 'अंधेरा’ है और ये अमेजन प्राइम वीडियो पर ट्रेंड कर रही है।

स्टार कास्ट

प्रिया बापट ने इंस्पेक्टर कल्पना के रूप में दमदार काम किया है। करणवीर मल्होत्रा (Jay) और प्रजाक्ता कोली (Rumi) के किरदार भी काफी प्रभावशाली हैं। वहीं सुरवीन चावला ने अच्छा काम किया है।

कमियां कहां हैं?

सीरीज के पहले कुछ एपिसोड स्लो हैं और कहीं-कहीं कहानी कॉम्प्लेक्स लगती है। आखिर के एपिसोड्स में भी थोड़ी रिपीटेशन खटकती है।

दूसरी सीरीज से क्यों है अलग?

आम हॉरर शोज की तरह अचानक आवाज या परछाई से डराने का फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया है। बल्कि इसमें धीरे-धीरे टेंशन बिल्ड होता है, जिससे डर और गहराई से महसूस होता है।

क्यों देखनी चाहिए?

अगर आप कुछ नया, थॉट-प्रोवोकिंग और साइकोलॉजिकल हॉरर देखना चाहते हैं तो 'अंधेरा' आपकी अगली बिंज-वॉच हो सकती है।

