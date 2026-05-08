PHOTOS: अमरीश पुरी की पोती काे देखा है आपने? लाफ्टर शेफ्स 3 में आई थीं नजर

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे खतरनाक खलनायकों की बात होती है तब अमरीश पुरी का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी कड़क आवाज, बड़ी आंखों और बेहतरीन अभिनय से उन्होंने कई किरदारों को अमर किया। आज उनकी यही विरासत उनकी पोती आगे बढ़ा रही है।
स्वर्गीय अमरीश पुरी की पोती का नाम हिनाया पुरी है। हिनाया नंगल टाउनशिप की रहने वाली हैं और वह अमरीश पुरी के बेटे अमित पुरी की बेटी हैं।
हानिया ने गुरुवार के दिन खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बताया था कि वह दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी की पोती हैं। उनका ये वीडियो वायरल हो गया था। लोग कमेंट कर अमरीश पुरी को याद कर रहे थे।
हिनाया पुरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं और मीडिया एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। उनके पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन और वीडियो प्रोडक्शन का स्किल है।
हिनाया इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह एक इन्फ्लुएंसर हैं। ब्यूटी, फैशन और ट्रैवल जैसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हैं।
हिनाया, कुकिंग रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ 3' के एक एपिसोड में बतौर गेस्ट नजर आई थीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर उस एपिसोड का वीडिया भी शेयर किया है। हालांकि, हिनाया वहां स्टूडेंट बनकर गई थीं।
इंस्टाग्राम पर हिनाया को 29 हजार लोग फॉलो करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब पर उनके 163 सब्सक्राइबर्स ही हैं।