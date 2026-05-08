PHOTOS: अमरीश पुरी की पोती काे देखा है आपने? लाफ्टर शेफ्स 3 में आई थीं नजर

अमरीश पुरी

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे खतरनाक खलनायकों की बात होती है तब अमरीश पुरी का नाम सबसे ऊपर आता है। अपनी कड़क आवाज, बड़ी आंखों और बेहतरीन अभिनय से उन्होंने कई किरदारों को अमर किया। आज उनकी यही विरासत उनकी पोती आगे बढ़ा रही है।