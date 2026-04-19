इस शख्स के कहने पर अमिताभ बच्चन ने किया तीन भोजपुरी फिल्मों में काम, एक में जया बच्चन ने निभाया पत्नी का रोल

गंगा देवी

बता दें कि अमिताभ की तीसरी भोजपुरी फिल्म का नाम 'गंगा देवी' है। साल 2012 में रिलीज हुई ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है, जो राजनीति विज्ञान में कॉलेज से ग्रेजुएशन करती है और फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता की पत्नी बन जाती है। इस फिल्म में अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन, गुलशन ग्रोवर, दिनेश लाल यादव लीड रोल में हैं। इस फिल्म को IMDb पर 5.6 रेटिंग मिली है। हालांकि, इन तीन फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन ने फिर कभी भोजपुरी सिनेमा की तरफ मुड़कर नहीं देखा है।