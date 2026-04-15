‘मोहब्बतें’ के लिए अमिताभ बच्चन नहीं थे पहली पसंद, इस एक्टर को मिला था ऐश्वर्या राय के पिता का रोल

शाहरुख खान और अमरीश पुरी

फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के किरदार के बीच एक तनाव दिखाई पड़ता है। अगर फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह अमरीश पुरी ही रहते तो ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद दुसरी बार होता जब पर्दे पर शाहरुख खान और अमरीश पुरी को एक दूसरे के खिलाफ देखा जाता।