अमिताभ बच्चन के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गाने, देखें लिस्ट में आपका फेवरिट वाला है या नहीं?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा जगत को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है। बच्चन साहब ने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया है और बीते कई दशकों में इंडियन सिनेमा को लगातार बदलते देखा है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के साथ-साथ उनकी फिल्मों के गाने भी सुपरहिट रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के सबसे ज्यादा सुने गए 7 गाने कौन से हैं?
फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' का गाना 'केसरिया' इस लिस्ट में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का यह गाना अब तक करीब 69 करोड़ से ज्यादा बार स्पॉटिफाई पर स्ट्रीम किया जा चुका है।
फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' का गाना 'मितवा' करीब 27 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। यह गाना आज भी लोगों का पसंदीदा बना हुआ है। क्योंकि यह दिल को सुकून देता है। इसके लिरिक्स लोगों के दिलों को छू जाते हैं।
ब्रह्मास्त्र का गाना 'देवा देवा' भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। इस गाने में अमिताभ बच्चन नहीं थे, लेकिन उनकी फिल्म का यह गाना 22 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है।
फिल्म 'झूम बराबर झूम' का यह रोमांटिक ट्रैक आज भी उतना ही फ्रेश और प्यारा लगता है जितना अपनी रिलीज के वक्त लगता था। इसे अब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 19 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है।
अमिताभ बच्चन के टॉप गानों की लिस्ट में 'मनसिलायो' भी अपनी खास जगह बनाए हुए है, जिसे करीब 12 करोड़ बार स्ट्रीम किया गया है। यह एक बहुत ही मजेदार और जोश से भरपूर गाना है जो सुनने वाले के पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देता है।
फिल्म 'कभी-कभी' का यह गाना अमिताभ बच्चन के पूरे करियर का सबसे आइकॉनिक और यादगार गाना माना जाता है। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अब तक 8.5 करोड़ से ज्यादा बार सुना जा चुका है। इस गाने की सादगी और महानायक की आवाज का जादू आज भी लोगों के दिलों को छू लेता है।
फिल्म 'शराबी' का यह सुपरहिट गाना आज भी पार्टीज और महफिलों की जान माना जाता है, जिसे 4 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। इस गाने में अमिताभ बच्चन का वो अनोखा शराबी वाला अंदाज फैंस के बीच हमेशा के लिए यादगार बन गया है।