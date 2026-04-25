अमिताभ बच्चन के 7 सबसे ज्यादा सुने गए गाने, देखें लिस्ट में आपका फेवरिट वाला है या नहीं?

अमिताभ बच्चन की फिल्म के टॉप 7 गानों की लिस्ट

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा जगत को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम किया है। बच्चन साहब ने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया है और बीते कई दशकों में इंडियन सिनेमा को लगातार बदलते देखा है। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के साथ-साथ उनकी फिल्मों के गाने भी सुपरहिट रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन के सबसे ज्यादा सुने गए 7 गाने कौन से हैं?