राजनीति में ज्यादा समय नहीं रुक पाए ये बॉलीवुड स्टार्स, एक ने तो कहा- गलती हो गई थी

शेखर सुमन

शेखर सुमन ने साल 2009 में लोक सभा इलेक्शन लड़ा था बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। लेकिन वह शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए थे। साल 2012 में फिर शेखर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। वहीं साल 2020 में जब एक फैन ने पूछा था कि क्या वह फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो इस पर शेखर ने कहा था बिल्कुल नहीं।