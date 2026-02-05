राजनीति में ज्यादा समय नहीं रुक पाए ये बॉलीवुड स्टार्स, एक ने तो कहा- गलती हो गई थी

बॉलीवुड के कई स्टार्स यहां तक कि बड़े स्टार्स ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, लेकिन फिर इनमें से कुछ ने अलग-अलग वजह से राजनीति छोड़ दिया। बताते हैं आपको उन सेलेब्स के बारे में।
अमिताभ बच्चन ने 1984 में एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था और राजनीति में एंट्री ली थी। वह अलाहबाद सीट से जीत गए थे। हालांकि फिर 3 साल बाद यानी 1987 में उन्होंने बतौर सांसद क्विट कर दिया था।
गोविंदा ने साल 2004 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और मुंबई नॉर्थ कॉन्स्टीट्वेंसी से जीत हासिल की। इसके बाद साल 2009 में गोविंदा ने पॉलिटिक्स से ब्रेक ले लिया था। कई इंटरव्यूज में गोविंदा ने कहा था कि उन्हें पछातावा है अपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का।
उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि, एक्ट्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव हारने के कुछ ही दिनों बाद उर्मिला ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
रजनीकांत ने साल 2017 में रजनी मक्कल मंडराम नाम की पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा की थी। लेकिन साल 2021 में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से पॉलिटिक्स में आगे आना उनके लिए मुमकिन नहीं है।
संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था साल 2008 में। एक्टर-प्रोड्यूसर को फिर बतौर जनरल सेकेट्री अपॉइंट किया गया, लेकिन बाद में संजय ने रिजाइन दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी।
जावेद जाफरी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी साल 2014 में। बाद में राजनाथ सिंह से वह हार गए थे। हार के बाद से वह पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हैं।
शेखर सुमन ने साल 2009 में लोक सभा इलेक्शन लड़ा था बतौर कांग्रेस कैंडिडेट। लेकिन वह शत्रुघ्न सिन्हा से हार गए थे। साल 2012 में फिर शेखर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। वहीं साल 2020 में जब एक फैन ने पूछा था कि क्या वह फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो इस पर शेखर ने कहा था बिल्कुल नहीं।
महेश मांजरेकर ने साल 2014 में लोक सभा इलेक्शन लड़ा था। लेकिन साल 2014 के इलेक्शन में वह हार गए थे।