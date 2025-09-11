अमिताभ बच्चन की यह फिल्म थी बुरी तरह फ्लॉप, पत्नी जया भी नहीं कर पाई थीं बर्दाश्त

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी भी मूवीज रही हैं जो बुरी तरह फ्लॉप थीं। आज ऐसी ही एक फिल्म के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।
एक फिल्म बिग बी की ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी और जया बच्चन तक इस मूवी को पूरा नहीं देख पाई थीं और थिएटर से चली गई थीं।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है मृत्युदाता। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म में अमिताभ के साथ डिंपल कपाड़िया, करिश्मा कपूर भी थीं।
इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग रखी गई थी तब जया बच्चन भी गई थीं तो लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म नहीं देखी और तभी बोल दिया था कि मूवी चलेगी नहीं।
14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 8 करोड़ रुपये कमाए थे।
बिग बी ने वहीं एक बार खुद को इस फिल्म के फ्लॉप होने के लिए जिम्मेदार माना था। उन्होंने कहा था कि मैं इसके नहीं चलने की जिम्मेदारी लेता हूं।
बता दें कि इससे पहले भी अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप जा रही थीं और वह इस मूवी के जरिए कमबैक करना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह भी फ्लॉप होगी।
अब बता दें कि बिग बी सेक्शन 84 में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ अभिषेक बनर्जी लीड रोल में हैं।