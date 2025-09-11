Amitabh Bachchan This Movie Was Biggest Flop Even Jaya Bachchan Does Not Watch Full Film अमिताभ बच्चन की यह फिल्म थी बुरी तरह फ्लॉप, पत्नी जया भी नहीं कर पाई थीं बर्दाश्त
अमिताभ बच्चन की यह फिल्म थी बुरी तरह फ्लॉप, पत्नी जया भी नहीं कर पाई थीं बर्दाश्त

आज हम आपको अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी बल्कि इससे बिग बी को काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ा था।

Sushmeeta SemwalThu, 11 Sep 2025 11:07 AM
1/8

अमिताभ बच्चन फिल्म

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कई ऐसी भी मूवीज रही हैं जो बुरी तरह फ्लॉप थीं। आज ऐसी ही एक फिल्म के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

2/8

बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप

एक फिल्म बिग बी की ऐसी थी जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी और जया बच्चन तक इस मूवी को पूरा नहीं देख पाई थीं और थिएटर से चली गई थीं।

3/8

फिल्म मृत्युदाता

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है मृत्युदाता। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म में अमिताभ के साथ डिंपल कपाड़िया, करिश्मा कपूर भी थीं।

4/8

जया को पसंद नहीं आई थी फिल्म

इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग रखी गई थी तब जया बच्चन भी गई थीं तो लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म नहीं देखी और तभी बोल दिया था कि मूवी चलेगी नहीं।

5/8

कितने की थी कमाई

14 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 8 करोड़ रुपये कमाए थे।

6/8

बिग बी ने ली थी जिम्मेदारी

बिग बी ने वहीं एक बार खुद को इस फिल्म के फ्लॉप होने के लिए जिम्मेदार माना था। उन्होंने कहा था कि मैं इसके नहीं चलने की जिम्मेदारी लेता हूं।

7/8

बिग बी चाहते थे अच्छा कमबैक

बता दें कि इससे पहले भी अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप जा रही थीं और वह इस मूवी के जरिए कमबैक करना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह भी फ्लॉप होगी।

8/8

बिग बी की अपकमिंग मूवी

अब बता दें कि बिग बी सेक्शन 84 में नजर आने वाले हैं जिसमें उनके साथ अभिषेक बनर्जी लीड रोल में हैं।

