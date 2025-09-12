अमिताभ बच्चन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, डायरेक्टर ने छोड़ दिया था मूवी बनाना

अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी फिल्में नहीं चल रही थीं। एक के बाद एक उनकी मूवीज फ्लॉप जा रही थीं।
अब एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें बिग बी ने कई स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन इसके बावजूद फिल्म चली नहीं। इतना ही नहीं फिल्म का इतना बुरा हाल था कि यह डायरेक्टर मनमोहन देसाई के डायरेक्टर करियर की आखिरी फिल्म थी।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है गंगा जमुना सरस्वती। फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में काफी बदलाव किए गए थे। गंगा जमुना सरस्वती में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और मीनाक्षी शेषाद्री थे।
कम लोग जानते हैं कि जब फिल्म पहले अनाउंस हुई थी तब फिल्म का नाम अमर अकबर एंथनी पार्ट 2 होना था और इसके लिए अमिताभ, जितेंद्र और ऋषि कपूर को साइन किया जा रहा था। हालांकि किसी वजह से जितेंद्र फिल्म से आउट हो गए और मिथुन ने उन्हें रिप्लेस किया।
कादर खान उस वक्त फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। लेकिन फिर मनमोहन देसाई के साथ अनबन की वजह से स्क्रिप्ट में बदलाव किए गए।
रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रिप्ट बदलने के बाद ऋषि कपूर को फिल्म से बाहर कर दिया गया जिससे वह मनमोहन देसाई से काफी नाराज भी हुए थे।
ऐसा कहा जाता है कि लास्ट मोमेंट में हुए बदलाव की वजह से फिल्म की स्क्रिप्ट पर असर पड़ा और फिल्म फ्लॉप हुई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 5 करोड़ की ही कमाई की थी।