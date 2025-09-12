अमिताभ बच्चन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, डायरेक्टर ने छोड़ दिया था मूवी बनाना

स्टार कास्ट बदली

कम लोग जानते हैं कि जब फिल्म पहले अनाउंस हुई थी तब फिल्म का नाम अमर अकबर एंथनी पार्ट 2 होना था और इसके लिए अमिताभ, जितेंद्र और ऋषि कपूर को साइन किया जा रहा था। हालांकि किसी वजह से जितेंद्र फिल्म से आउट हो गए और मिथुन ने उन्हें रिप्लेस किया।