अमिताभ बच्चन की इस सक्सेसफुल फिल्म का तमिल में रीमेक बनाने से रजनीकांत ने कर दिया था मना

अमिताभ बच्चन और रजनीकांत

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में इतनी जबरदस्त होती थीं कि कई साउथ इंडियन फिल्मों ने उनका रीमेक बनाया है खासकर रजनीकांत ने। लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसका रीमेक बनाने से रजनीकांत ने मना कर दिया था।