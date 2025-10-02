अमिताभ बच्चन की इस सक्सेसफुल फिल्म का तमिल में रीमेक बनाने से रजनीकांत ने कर दिया था मना

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। उनकी फिल्में इतनी जबरदस्त होती थीं कि कई साउथ इंडियन फिल्मों ने उनका रीमेक बनाया है खासकर रजनीकांत ने। लेकिन एक फिल्म ऐसी है जिसका रीमेक बनाने से रजनीकांत ने मना कर दिया था।
डॉन, दीवार, अमर अकबर एंथनी जैसी बिग बी की कई फिल्मों का रजनीकांत ने साउथ रीमेक में काम किया है। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने खूब कमाई भी की है।
लेकिन बिग बी कि एक ऐसी फिल्म भी है जिसका रजनीकांत ने रीमेक नहीं बनाना चाहा। जिस फिल्म के रीमेक के लिए रजनीकांत ने मना किया वो थी चीनी कम।
चीनी कम में अमिताभ बच्चन, तब्बू और परेश रावल लीड रोल में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत का मानना था कि चीनी कम छोटी कमर्शियल फिल्म थी और वह सिर्फ बड़ी कमर्शियल फिल्मों में काम करना चाहते थे।
बता दें कि बिग बी और रजनीकांत ने साथ में अंधा कानून, गिरफ्तार और हम फिल्मों में काम किया था।
लास्ट दोनों फिल्म वैट्टयन में नजर आए थे। लेकिन इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था।
रजनीकांत के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह अब फिल्म जेलर 2 में नजर आने वाले हैं।
वहीं बिग बी अब सेक्शन 84 और कल्कि 2898 एडी 2 में नजर आएंगे।