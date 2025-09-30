Amitabh Bachchan This Film Was Rejected By Distributors Was Going To Flop But This Actor Saved His Movie अमिताभ बच्चन की यह फिल्म होने वाली थी फ्लॉप, इस एक्टर ने आकर मूवी को बचाया और बनाई सुपरहिट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअमिताभ बच्चन की यह फिल्म होने वाली थी फ्लॉप, इस एक्टर ने आकर मूवी को बचाया और बनाई सुपरहिट

अमिताभ बच्चन की यह फिल्म होने वाली थी फ्लॉप, इस एक्टर ने आकर मूवी को बचाया और बनाई सुपरहिट

आज हम आपको अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे कई डिस्ट्रिब्यूटर्स ने लेने से मना कर दिया था। वहीं फिल्म फ्लॉप भी होने वाली थी।

Sushmeeta SemwalTue, 30 Sep 2025 09:50 PM
1/9

अमिताभ बच्चन फिल्म

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कुछ मूवीज ऐसी भी रही हैं जो बुरी तरह फ्लॉप थीं। अब हम आपको बिग बी की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे डिस्ट्रिब्यूटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर एक सुपरस्टार की एंट्री ने फिल्म को बचा लिया और मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई।

2/9

बागबान

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है बागबान। फिल्म को दिवंगत डायरेक्टर रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ हेमा मालिनी लीड रोल में थीं।

3/9

डिस्ट्रिब्यूटर बागबान को लेना नहीं चाहते थे

रवि चोपड़ा की पत्नी रेनु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्म तैयार हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी डिस्ट्रिब्यूटर बागबान को लेना नहीं चाहता था। उन्होंने फिल्म को ओल्ड फैशन्ड कहा था और उस वक्त बिग बी ने हाल ही में कमबैक किया था मोहब्बतें से।

4/9

सलमान ने बचाई फिल्म

उन्होंने फिर बताया था कि कैसे सलमान खान के आने से फिल्म बची। उन्होंने कहा, किसी ने फिर सजेस्ट किया कि सलमान खान को फिल्म में लाए गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर। रवि फिर सलमान से मिलने गए। सलमान ने फिर सुना और वह तुरंत तैयार हो गए।

5/9

सलमान को अच्छा लगा था किरदार

सलमान ने कहा था कि मुझे ये किरदार अच्छा लगा। मेरी पैरेंट्स को लेकर जो फीलिंग है वो भी ऐसी है। मैं भी उनकी पूजा करता हूं और मैं यह रोल करूंगा। उन्होंने पैसे की कोई बात नहीं की बस पूछा कि शूट के लिए कहां आना है।

6/9

फिल्म का कलेक्शन

10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 45 करोड़ वर्ल्डवाइड कमाई की थी। फिल्म साल 2003 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म थी।

7/9

दिलीप को चाहते थे लेना

वहीं दिलीप कुमार पहली च्वाइस थे फिल्म के लिए। बी आर चोपड़ा चाहते थे अमिताभ वाला जो किरदार था राज मल्होत्रा का वो दिलीप कुमार निभाएं। लेकिन फिल्म प्लान के 30 साल बाद बनी। दिलीप ने कहा था कि उन्हें दुख था कि वह इस फिल्म को नहीं कर पाए।

8/9

शाहरुख को भी सोचा जा रहा था

रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं कि सलमान के रोल आलोक राज के लिए शाहरुख खान को भी सोचा जा रहा था। लेकिन फाइनली सलमान ने ही आलोक का किरदार निभाया।

9/9

जूही चावला ने प्रेग्नेंसी की वजह से छोड़ा रोल

आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिमा चौधरी के अर्पिता राज वाले रोल के लिए पहले जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन प्रेग्नेंसी की वजह से वह नहीं कर पाईं।

Amitabh Bachchan Shah Rukh Khan Salman Khan