अमिताभ बच्चन की यह फिल्म होने वाली थी फ्लॉप, इस एक्टर ने आकर मूवी को बचाया और बनाई सुपरहिट

अमिताभ बच्चन फिल्म

अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कुछ मूवीज ऐसी भी रही हैं जो बुरी तरह फ्लॉप थीं। अब हम आपको बिग बी की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे डिस्ट्रिब्यूटर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर एक सुपरस्टार की एंट्री ने फिल्म को बचा लिया और मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई।