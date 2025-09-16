Amitabh Bachchan Shah Rukh Khan Govinda Rejected This Movie Done By Anil Kapoor Film Earn More Than 3000 Crore अमिताभ, शाहरुख, गोविंदा ने इस ब्लॉकबस्टर को ठुकराया, अनिल ने लपकी; 3000 करोड़ प्लस कमाए
अमिताभ, शाहरुख, गोविंदा ने इस ब्लॉकबस्टर को ठुकराया, अनिल ने लपकी; 3000 करोड़ प्लस कमाए

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे 3 स्टार्स ने रिजेक्ट किया जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख और गोविंदा शामिल थे। वहीं अनिल कपूर ने इस फिल्म को किया और हाथ लगी बड़ी सक्सेस।

Sushmeeta SemwalTue, 16 Sep 2025 03:51 PM
बॉलीवुड एक्टर्स

बॉलीवुड में कई फिल्मों को एक्टर्स किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ इस चीज को भूल जाते हैं तो वहीं कुछ को रिजेक्शन का अफसोस रहता है। आज हम आपको ऐसी बी एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 स्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था।

स्लमडॉग मिलेनियर

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है स्लमडॉग मिलेनियर। फिल्म में अनिल कपूर, देव पटेल, फ्रीडा पिंटो लीड रोल में थे।

इन एक्टर्स ने किया रिजेक्ट

जिन एक्टर्स ने फिल्म को रिजेक्ट किया है वो हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और गोविंदा।

अनिल का रोल हुआ ऑफर

रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर का जो फिल्म में रोल था, उसे पहले शाहरुख खान को ऑफर किया था। वह तैयार भी हो गए थे फिल्म करने के लिए।

क्यों शाहरुख ने छोड़ा किरदार

लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये किरदार थोड़ा मतलबी है और अच्छा नहीं है और वह फिल्म से बाहर हो गए।

इन एक्टर्स ने भी किया मना

इसके बाद फिल्म को अमिताभ बच्चन और गोविंदा को ऑफर किया गया, लेकिन इन दोनों ने भी मना कर दिया।

8 ऑस्कर अवॉर्ड

बता दें कि इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवॉर्ड मिले थे।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।

