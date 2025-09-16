अमिताभ, शाहरुख, गोविंदा ने इस ब्लॉकबस्टर को ठुकराया, अनिल ने लपकी; 3000 करोड़ प्लस कमाए

बॉलीवुड में कई फिल्मों को एक्टर्स किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ इस चीज को भूल जाते हैं तो वहीं कुछ को रिजेक्शन का अफसोस रहता है। आज हम आपको ऐसी बी एक फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसे 1 या 2 नहीं बल्कि 3 स्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था।
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है स्लमडॉग मिलेनियर। फिल्म में अनिल कपूर, देव पटेल, फ्रीडा पिंटो लीड रोल में थे।
जिन एक्टर्स ने फिल्म को रिजेक्ट किया है वो हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और गोविंदा।
रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल कपूर का जो फिल्म में रोल था, उसे पहले शाहरुख खान को ऑफर किया था। वह तैयार भी हो गए थे फिल्म करने के लिए।
लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये किरदार थोड़ा मतलबी है और अच्छा नहीं है और वह फिल्म से बाहर हो गए।
इसके बाद फिल्म को अमिताभ बच्चन और गोविंदा को ऑफर किया गया, लेकिन इन दोनों ने भी मना कर दिया।
बता दें कि इस फिल्म को 8 ऑस्कर अवॉर्ड मिले थे।
वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी।