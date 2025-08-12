इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार ने नहीं किया दोबारा साथ काम, मूवी थी ब्लॉकबस्टर

अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है जिसमें से कुछ सुपरहिट फिल्में थीं और बॉक्स ऑफिस पर भी उनकी फिल्मों ने शानदार कमाई की है।
अब हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसके बाद संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन ने साथ में काम नहीं किया है। इसके पीछे कोई खास वजह नहीं थी, बस दोबारा कोई फिल्म साइन ही नहीं की दोनों ने।
इसके अलावा कहा जाता है कि कादर खान की वजह से अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए कम फीस ली थी वो भी उस समय पर जब वह बड़े स्टार थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक महमूद के भाई अनवर अली को पैसे की जरूरत थी और उनके एक दोस्त उनकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन इसके बदले उन्होंने बिग बी को फिल्म साइन करने के लिए कहा।
अनवर की मदद के लिए बिग बी ने साइनिंग अमाउंट लिए बिना ही फिल्म एक्सेप्ट कर ली। उनकी बस यही शर्त थी कि राइटर वह चुनेंगे और उन्होंने सलीम-जावेद का नाम लिया, लेकिन उनकी फीस ज्यादा थी और तब कादर खान राइटर बनकर आए।
कादर खान का नाम सुनकर बिग बी ने अपनी मार्केट प्राइट से भी काफी कम फीस ली थी। वहीं ऐसी भी खबर आई थीं कि इस फिल्म के दौरान परवीन ने बीच में शूटिंग रोक दी थी क्योंकि उस समय उनकी तबीयत खराब हो गई थी।
हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर ने परवीन का इंतजार किया और जब वह ट्रीटमेंट करवाकर आईं तब फिल्म की शूटिंग की गई।
फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो खुद्दार मूवी ने 5 करोड़ की कमाई की थी।