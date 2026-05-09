रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद भी अमिताभ बच्चन ने क्यों छोड़ा था राजनीतिक करियर, इस बड़े घोटाले में आया था नाम

राजनीति को कहा 'नरक'

उस दौरान इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि काश मेरे माता-पिता के जीवित रहते हुए मेरे निर्दोष होने का पता चल पता। वहीं, 1998 में सिमी गरेवाल के मशहूर शो Rendevouz में अमिताभ आए थे। इस दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि कई राजनेताओं ने उन्हें जान का खतरा होने की चेतावनी दी थी। उन्होंने अपने राजनैतिक कार्यकाल में झेली गई परेशानियों और जीवन को 'नरक' कहा, जबकि वह कभी राजनीति में आना भी नहीं चाहते थे।