Amitabh Bachchan Rejected Manoj Kumar blockbuster movie Kranti Shatrughan Sinha Get That Roll अमिताभ बच्चन ने ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, 43 साल पहले कमा डाले थे 10 करोड़
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजनअमिताभ बच्चन ने ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, 43 साल पहले कमा डाले थे 10 करोड़

अमिताभ बच्चन ने ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, 43 साल पहले कमा डाले थे 10 करोड़

मनोज की 'क्रांति' में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार भी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने फिल्म को करने से ठुकरा दिया। आज वो एक्टर बॉलीवुड का सुपरस्टार है।

Priti KushwahaFri, 3 Oct 2025 11:35 AM
1/7

अमिताभ बच्चन ने ठुकरा दी थी मनोज कुमार की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

बॉलीवुड के दिग्गर एक्टर मनोज कुमार अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं। शानदार एक्टर होने के साथ ही मनोज एक सफल डायरेक्टर भी रहे। अपने करियर में मनोज ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उनकी कई आइकोनिक फिल्में ऐसी हैं, जिन्हें आज भी काफी पसंद किया जाता है।

2/7

आइकोनिक फिल्म थी 'क्रांति'

मनोज की एक ऐसी ही आइकोनिक फिल्म थी 'क्रांति'। साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म 'क्रांति' में मनोज कुमार लीड रोल में तो थे ही, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्टर किया है।

3/7

इस एक्टर ने ठुकराई थी 'क्रांति'

मनोज की 'क्रांति' में बॉलीवुड के एक सुपरस्टार भी हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन किसी कारण उन्होंने फिल्म को करने से ठुकरा दिया। आज वो एक्टर बॉलीवुड का सुपरस्टार है।

4/7

अमिताभ की जगह शत्रुघ्न को किया कास्ट

ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। अमिताभ को मनोज कुमार की फिल्म 'क्रांति' में शत्रुघ्न सिन्हा की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने यह फिल्म ठुकरा दी थी, जिसकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा को वह रोल मिला।

5/7

अमिताभ बच्चन

हालांकि, बाद में अमिताभ बच्चन ने मनोज कुमार के साथ 'सैनिक' और 'पुरब और पश्चिम' में भी काम किया था

6/7

‘क्रांति’ स्टार कास्ट

'क्रांति' एक मल्टी स्टारर मूवी थी, जिसमें मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार अहम भूमिका में थे। फिल्म की कहानी ब्रिटिश हुकूमत द्वारा देशवासियों को प्रताड़ित करना और उसके खिलाफ छेड़े गए विद्रोह को दर्शाती है।

7/7

कमाए थे 10 करोड़

'क्रांति' ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। मूवी का स्टोरी प्लॉट, संवाद और गानों ने दर्शकों का दिल जीता था। आपको ये जानकार हैरानी होगी कि उस दौर में ये मूवी 96 सप्ताह तक सिनेमाघरों में खूब चली थी। यही नहीं इसने 43 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ रुपये कमाए थे।

Amitabh Bachchan Manoj Kumar Shatrughan Sinha