अमिताभ की ठुकराई इस फिल्म ने बनाया विनोद खन्ना को सुपरस्टार, ढाई करोड़ के बजट में कमाए 25 करोड़

तीन महीने लगी रही सिनेमाघरों में

'कुर्बानी' में विनोद खन्ना और जीनत अमान की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म मुंबई के सिनेमाघरों में तीन महीने लगी रही। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स पहुंची।