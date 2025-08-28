अमिताभ की ठुकराई इस फिल्म ने बनाया विनोद खन्ना को सुपरस्टार, ढाई करोड़ के बजट में कमाए 25 करोड़

बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अमिताभ ने इंडस्ट्री की लगभग सभी एक्ट्रेसेस संग स्क्रीन शेयर किया है। अमिताभ की दमदार एक्टिंग के चलते फैंस आज भी उन पर जान छिड़कते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं बिग बी ने बॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म को ठुकरा दिया था, जो बाद में विनोद खन्ना के हाथ लगी। इस फिल्म ने विनोद खन्ना को सुपरस्टार बनाया। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म?
हम बात कर रहे हैं साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म 'कुर्बानी' की। इस फिल्म में विनोद खन्ना, जीनत अमान और फिरोज खान लीड रोल में थे।
फिरोज खान के निर्देशन में बनी 'कुर्बानी' के लिए पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे। बिग बी के मना करने के बाद ये रोल विनोद खन्ना के हाथ लगा।
'कुर्बानी' में विनोद खन्ना और जीनत अमान की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म मुंबई के सिनेमाघरों में तीन महीने लगी रही। फिल्म देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ थिएटर्स पहुंची।
यही नहीं बॉक्स ऑफिस पर इसने जमकर धमाल मचाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्शन, रोमांस और ड्रामे से भरी 'कुर्बानी' ढाई करोड़ के बजट में बनी थी। वहीं, इसने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपये कमाए थे।