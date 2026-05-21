एक दो नहीं, तीन-तीन रोल में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी फिल्म

फ्लॉप थी फिल्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन की फिल्म का बजट करीब 2.50 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत समेत दुनियाभर में 4.1 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।