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एक दो नहीं, तीन-तीन रोल में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी फिल्म

आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक दो नहीं बल्कि तीन-तीन रोल प्ले करते नजर आए थे। 

Harshita PandeyMay 21, 2026 12:10 am IST
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अमिताभ बच्चन

आज हम आपको अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक दो नहीं बल्कि तीन-तीन रोल निभाए थे।

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महान

ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। हम जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं उसका नाम है महान। इस फिल्म की शूटिंग साल 1981 में शुरू हुई थी।

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अमिताभ ने निभाए थे तीन रोल

महान में अमिताभ बच्चन ने एक बाप और दो बेटों का रोल निभाया है। उन्होंने राणा रणवीर (पिता), गुरु और इंस्पेक्टर शंकर का रोल निभाया है।

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फ्लॉप थी फिल्म

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन की फिल्म का बजट करीब 2.50 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत समेत दुनियाभर में 4.1 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी।

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किसने डायरेक्ट की थी फिल्म

अमिताभ बच्चन की महान को एस. रामनाथन ने डायरेक्ट किया था। वहीं, इस फिल्म को लिखा है कादर खान ने। यह एक एक्शन थ्रिलर फैमिली ड्रामा फिल्म है।

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फिल्म की कास्ट

महान में जीनत अमान, अशोक कुमार, वहीदा रहमान, परवीन बाबी, अमजद खान, कादर खान, अरुणा ईरानी और शक्ति कपूर जैसे सितारे नजर आए थे।

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जीतेंद्र को ऑफर हुआ था रोल

आईएमडीबी के मुताबिक, अमिताभ से पहले ये रोल जीतेंद्र को ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त जीतेंद्र साउथ की फिल्मों में व्यस्त थे। इसके बाद जीतेंद्र के अनुरोध पर अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को साइन किया था।

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महान की आईएमडीबी रेटिंग

अमिताभ बच्चन की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

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