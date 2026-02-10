90 करोड़ कर्ज और 55 लीगल केस, अमिताभ बच्चन के घर जब आते थे लेनदार और...

90 करोड़ का कर्ज

हालांकि ऐसे समय में उन्हें जिन बातों ने स्ट्रॉन्ग रखा वो थी उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की बातें। चलिए बताते हैं आपको बिग बी की लाइफ के सबसे कठिन दिनों के बारे में और क्या थीं उनके पिता की वो 2 महत्वपूर्ण बातें। बिग बी ने अपने स्ट्रगल के बारे में कई बार बातें की हैं। हालांकि सबसे मुश्किल समय उनके लिए था 90 दशक के एंड में। इस दौरान उनकी कंपनी का दिवालिया हो गया था और एक्टर पर 90 करोड़ का कर्ज था।