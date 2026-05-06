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अमिताभ बच्चन के पड़ोसी को जानते हैं आप? बिग बी की वजह से उन्हें मिलते हैं ये फायदें

Amitabh Bachchan: चलिए आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन के पड़ोसी कौन हैं और उन्हें बिग बी के इतने पास रहने की वजह से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

Vartika TolaniMay 06, 2026 12:22 am IST
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संडे दर्शन का गवाह

जलसा के पड़ोसियों को हर रविवार बॉलीवुड के सबसे बड़े 'लाइव शो' का फ्री एक्सेस मिलता है। वे अपनी खिड़कियों और बालकनी से उस ऐतिहासिक नजारे को देख सकते हैं, जब अमिताभ बच्चन अपने हजारों प्रशंसकों का अभिवादन करते हैं।

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निर्मित जेसरानी की कहानी

हाल ही में अमिताभ बच्चन के पड़ोसी निर्मित जेसरानी काफी प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने अपने घर से अमिताभ के संडे रूटीन के वीडियो शेयर किए थे, जिसके बाद खुद बिग बी ने उन्हें घर बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी और उन्हें ऑटोग्राफ दिया था।

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ट्रैफिक और भीड़ का प्रबंधन

हर रविवार शाम जलसा के बाहर की सड़कें पूरी तरह भर जाती हैं। ऐसे में अमिताभ बच्चन के पड़ोसी संडे शाम को अपने ट्रैवल प्लान्स की योजना भीड़ को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं।

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हाई-प्रोफाइल सुरक्षा

बच्चन परिवार के बगल में रहने का मतलब है 24 घंटे कड़ी सुरक्षा के बीच रहना। यहां मुंबई पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों की भारी तैनाती रहती है, जिससे यह पूरा इलाका मुंबई के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

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सेलेब्रिटी नेबरहुड

जुहू के इस खास हिस्से (JVPD स्कीम) में रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ अमिताभ ही नहीं, बल्कि अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऋतिक रोशन जैसे सितारे भी करीबी पड़ोसी की तरह हैं।

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बच्चन परिवार का अनुशासन

पड़ोसी अक्सर बताते हैं कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद बच्चन परिवार बहुत ही अनुशासित है। चाहे त्यौहार हों या सामान्य दिन, वे कोशिश करते हैं कि उनके कारण पड़ोसियों को कम से कम असुविधा हो।

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प्रॉपर्टी का 'हब'

अमिताभ बच्चन के पास उसी क्षेत्र में जलसा, प्रतीक्षा, जनक और वत्स जैसे कई बंगले हैं। इस वजह से उस पूरे रूट पर बच्चन परिवार का एक खास प्रभाव और दबदबा महसूस होता है, जो वहां के निवासियों के लिए एक अलग 'स्टेटस सिंबल' है।

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