अमिताभ बच्चन के पड़ोसी को जानते हैं आप? बिग बी की वजह से उन्हें मिलते हैं ये फायदें

निर्मित जेसरानी की कहानी

हाल ही में अमिताभ बच्चन के पड़ोसी निर्मित जेसरानी काफी प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने अपने घर से अमिताभ के संडे रूटीन के वीडियो शेयर किए थे, जिसके बाद खुद बिग बी ने उन्हें घर बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी और उन्हें ऑटोग्राफ दिया था।