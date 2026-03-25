इन स्टार्स ने कई साल छोटे एक्टर्स संग किया रोमांस, एक एक्ट्रेस ने 24 साल छोटे हीरो संग इंटीमेट सीन देकर मचा दिया था बवाल

अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की फिल्म भूत बंगला की ऑनस्क्रीन रोमांटिक कैमिस्ट्री पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों के बीच लगभग 26 साल का उम्र का फासला है। लेकिन बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसे ऑनस्क्रीन कपल रहे हैं जिनके बीच काफी लंबा गैप रहा है।
अमिताभ बच्चन और जिया खान ने फिल्म निशब्द में काम किया था और दोनों के कुछ सीन काफी चर्चा में भी रहे थे। दोनों के बीच 36 साल का फासला था।
सलमान खान और रश्मिका मंदाना ने फिल्म सिकंदर में साथ काम किया था। दोनों के बीच 31 साल का उम्र का फासला रहा था।
अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर ने फिल्म पृथ्वीराज चौहान में काम किया था। इन दोनों को भी काफी ट्रोल किया गया था एज गैप को लेकर। दोनों ने फिर बड़े मियां छोटे मियां में भी काम किया था। उसमें भी दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री दिखी थी। दोनों के बीच 30 साल का फासला था।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर ने फिल्म टीकू वेड्स शेरू में काम किया था। दोनों की जोड़ी पर काफी लोगों ने सवाल खड़े किए थे। दोनों के बीच 27 साल का फासला था।
रणवीर सिंह और सारा अर्जुन ने फिल्म धुरंधर में काम किया है। इन दोनों के उम्र के फासले को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। दोनों के बीच 20 साल का उम्र का फासला है।
सलमान खान और दिशा पाटनी ने फिल्म भारत में काम किया था। भारत के शूट के दौरान सलमान की उम्र 53 थी और दिशा 26 साल की थीं। दोनों के बीच 27 साल का उम्र का फासला था। दोनों फिर रेस 3 में भी साथ नजर आए थे।
शाहरुख खान और तापसी पन्नू ने फिल्म डंकी में साथ काम किया था। इस फिल्म के दौरान शाहरुख की उम्र 58 थी और तापसी की 36 तो इस हिसाब से दोनों के बीच 22 साल का उम्र का फासला था।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने वहीं अपने से 9 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में रोमांस किया था जिसको लेकर काफी चर्चा हुई थी।
भूमि पेडनेकर ने अपने से 6 साल छोटे एक्टर ईशान खट्टर के साथ सीरीज द रॉयल्स में रोमांस किया है।
वहीं तब्बू और ईशान खट्टर के बीच तो 24 साल का उम्र का फासला था। दोनों के बीच शो द सूटेबल बॉय में काफी इमटीमेट सीन थे।