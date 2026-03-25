इन स्टार्स ने कई साल छोटे एक्टर्स संग किया रोमांस, एक एक्ट्रेस ने 24 साल छोटे हीरो संग इंटीमेट सीन देकर मचा दिया था बवाल

अक्षय कुमार-मानुषी छिल्लर

अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर ने फिल्म पृथ्वीराज चौहान में काम किया था। इन दोनों को भी काफी ट्रोल किया गया था एज गैप को लेकर। दोनों ने फिर बड़े मियां छोटे मियां में भी काम किया था। उसमें भी दोनों के बीच रोमांटिक कैमिस्ट्री दिखी थी। दोनों के बीच 30 साल का फासला था।